https://sarabic.ae/20250720/أنصار-الله-تعيد-فتح-طريق-استراتيجي-يربطها-بمناطق-سيطرة-الحكومة-اليمنية-1102832474.html

"أنصار الله" تعيد فتح طريق استراتيجي يربطها بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية

"أنصار الله" تعيد فتح طريق استراتيجي يربطها بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية

سبوتنيك عربي

أعادت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس السبت، فتح طريق حيوي يربط بين مناطق سيطرتها، والمحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا، بعد أعوام من الإغلاق على... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T02:34+0000

2025-07-20T02:34+0000

2025-07-20T05:39+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر خاص لـ "سبوتنيك" بأن قوات الجماعة "أعادت فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء (وسط اليمن) وأبين (جنوبي البلاد)، بعد إغلاقه إثر مواجهات عنيفة بين الجماعة والقوات الحكومية على مواقع محاذية له في مديرية مُكيراس (شرقي محافظة البيضاء)".وأكد المصدر أن إعادة "أنصار الله" فتح الطريق الرئيسي الرابط بين شمال وجنوب اليمن "جاء بوساطة محلية قادتها شخصيات اجتماعية ووجهاء لدى قيادتي الجماعة والمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المسافرون خاصة بين محافظتي البيضاء وأبين".وأشار إلى أن فتح "أنصار الله" الطريق تم بعد استكمال لجنة عسكرية من قوات الجماعة، إزالة المتارس التي كانت تغلقه، وكذا إصلاح جانب من الطريق تعرض للنسف في وقت سابق لمنع المرور منه.وعلى الجانب الآخر، وحسب المصدر، فإن لجنة من قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" تعمل في الوقت نفسه على استكمال فتح الطريق من جانبها، بعد اتخاذ ترتيبات أمنية وعسكرية بينها نشر نقاط تمركز لتأمين المرور عبر الطريق.ويأتي ذلك بعد نحو شهر من توصل الجماعة والمجلس الانتقالي الجنوبي في حزيران/يونيو الماضي، إلى اتفاق عبر وسطاء محليين لإعادة فتح الطريق الرئيسي في محافظة الضالع الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله