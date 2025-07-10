https://sarabic.ae/20250710/أنصار-الله-سنضمن-معاملة-إنسانية-لطاقم-سفينة-الشحن-إيترنيتي-سي-1102574652.html

"أنصار الله": سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

"أنصار الله": سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

سبوتنيك عربي

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن الجماعة "ستضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي تم إنقاذها"، على حد... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T22:50+0000

2025-07-10T22:50+0000

2025-07-11T04:28+0000

أنصار الله

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موسكو - سبوتنيك. وقال البخيتي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ليس لدي معلومات دقيقة عن وجود مواطن روسي على متن السفينة، لكننا نضمن لأقارب وأصدقاء أفراد الطاقم أنهم يحظون بمعاملة طيبة".وأضاف: "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم، وهم يتلقون جميع المساعدات الطبية اللازمة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، بينما قُتل 3 آخرون على الأقل، بعد أن هاجمت "أنصار الله" السفينة وأغرقتها في البحر الأحمر.وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، يوم الاثنين الماضي، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.وجددت "أنصار الله" تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع موانئ إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وحذّر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20250709/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إغراق-سفينة-متجهة-إلى-ميناء-إيلات-الإسرائيلي-1102531616.html

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