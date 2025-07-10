"أنصار الله": سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية -عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250710/أنصار-الله-سنضمن-معاملة-إنسانية-لطاقم-سفينة-الشحن-إيترنيتي-سي-1102574652.html
"أنصار الله": سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"
"أنصار الله": سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"
سبوتنيك عربي
أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن الجماعة "ستضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي تم إنقاذها"، على حد... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T22:50+0000
2025-07-11T04:28+0000
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال البخيتي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ليس لدي معلومات دقيقة عن وجود مواطن روسي على متن السفينة، لكننا نضمن لأقارب وأصدقاء أفراد الطاقم أنهم يحظون بمعاملة طيبة".وأضاف: "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم، وهم يتلقون جميع المساعدات الطبية اللازمة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، بينما قُتل 3 آخرون على الأقل، بعد أن هاجمت "أنصار الله" السفينة وأغرقتها في البحر الأحمر.وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، يوم الاثنين الماضي، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.وجددت "أنصار الله" تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع موانئ إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وحذّر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250709/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إغراق-سفينة-متجهة-إلى-ميناء-إيلات-الإسرائيلي-1102531616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله
أنصار الله

"أنصار الله": سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

22:50 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 04:28 GMT 11.07.2025)
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن الجماعة "ستضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي تم إنقاذها"، على حد قوله.
موسكو - سبوتنيك. وقال البخيتي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ليس لدي معلومات دقيقة عن وجود مواطن روسي على متن السفينة، لكننا نضمن لأقارب وأصدقاء أفراد الطاقم أنهم يحظون بمعاملة طيبة".
وأضاف: "لقد برهنت قواتنا البحرية على واجبها الديني والأخلاقي بإجلائهم، وهم يتلقون جميع المساعدات الطبية اللازمة".
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إغراق سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي
9 يوليو, 15:57 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، بينما قُتل 3 آخرون على الأقل، بعد أن هاجمت "أنصار الله" السفينة وأغرقتها في البحر الأحمر.
وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقمًا من 25 فردًا، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، يوم الاثنين الماضي، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وأعلنت جماعة "أنصار الله" أنها هاجمت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنها نقلت عددًا غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن"، على حد قولها.

وأوضحت الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن القوات البحرية التابعة لها استهدفت السفينة باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح وتم توثيقها بالصوت والصورة.
وأشار البيان إلى أنه بعد إغراق السفينة، تحركت وحدة من القوات الخاصة البحرية لإنقاذ أفراد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مكان آمن.
وأكدت الجماعة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة المالكة لها باستئناف التعامل مع ميناء إيلات الإسرائيلي، مخالفةً بذلك قرار حظر التعامل مع الميناء، كما تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة من القوات البحرية اليمنية.
وجددت "أنصار الله" تحذيرها لجميع الشركات والدول من التعامل مع إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وأشارت إلى أن أي سفينة تتعامل مع موانئ إسرائيل ستكون عرضة للاستهداف، بغض النظر عن وجهتها.
يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذّر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".
وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала