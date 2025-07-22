https://sarabic.ae/20250722/البيان-الختامي-لاجتماع-مجلس-الجامعة-العربية-الطارئ-يدين-تحويل-إسرائيل-قطاع-غزة-إلى-منطقة-مجاعة-1102916240.html
البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ يدين تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة
البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ يدين تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة
سبوتنيك عربي
قالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن "استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T14:51+0000
2025-07-22T14:51+0000
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وأدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، "تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة"، مشددا على ضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة التي يشهدها القطاع.كما دعا البيان "المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري"، مؤكدا أن "سياسات وممارسات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وفق ميثاق روما".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250722/الاتحاد-الأوروبي-على-إسرائيل-التوقف-عن-قتل-المدنيين-في-غزة-1102910547.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ يدين تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة
قالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن "استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، "تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة"، مشددا على ضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة التي يشهدها القطاع.
كما دعا البيان "المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري"، مؤكدا أن "سياسات وممارسات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وفق ميثاق روما".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة
، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.