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الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل التوقف عن قتل المدنيين في غزة

الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل التوقف عن قتل المدنيين في غزة

سبوتنيك عربي

حذرت كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن جميع الخيارات ستظل مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بوعودها. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تدوينة نشرتها كالاس على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيها أن قتل المدنيين الساعين للحصول على المساعدات في قطاع غزة "أمر لا يمكن تبريره".وقالت كالاس إنها شددت، خلال اتصال جديد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على ضرورة وقف استهداف المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات.وأضافت المسؤولة الأوروبية أنها أكدت أيضا على ضرورة التزام إسرائيل بتفاهماتها بشأن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أنه "على جيش الدفاع الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في مواقع توزيع المساعدات".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250722/الأمم-المتحدة-88-من-مساحة-قطاع-غزة-تخضع-لأوامر-إخلاء-إسرائيلية-1102899481.html

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