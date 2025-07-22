https://sarabic.ae/20250722/الاتحاد-الأوروبي-على-إسرائيل-التوقف-عن-قتل-المدنيين-في-غزة-1102910547.html
الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل التوقف عن قتل المدنيين في غزة
الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل التوقف عن قتل المدنيين في غزة
سبوتنيك عربي
حذرت كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن جميع الخيارات ستظل مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بوعودها. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T12:51+0000
2025-07-22T12:51+0000
2025-07-22T12:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101733345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e80055232d8ffab2af8dec660f8ce6e.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرتها كالاس على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيها أن قتل المدنيين الساعين للحصول على المساعدات في قطاع غزة "أمر لا يمكن تبريره".وقالت كالاس إنها شددت، خلال اتصال جديد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على ضرورة وقف استهداف المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات.وأضافت المسؤولة الأوروبية أنها أكدت أيضا على ضرورة التزام إسرائيل بتفاهماتها بشأن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أنه "على جيش الدفاع الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في مواقع توزيع المساعدات".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250722/الأمم-المتحدة-88-من-مساحة-قطاع-غزة-تخضع-لأوامر-إخلاء-إسرائيلية-1102899481.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101733345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1dead491af8eb43f1f8c241c6931f214.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل التوقف عن قتل المدنيين في غزة
حذرت كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن جميع الخيارات ستظل مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بوعودها.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها كالاس على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيها أن قتل المدنيين الساعين للحصول على المساعدات في قطاع غزة "أمر لا يمكن تبريره".
وقالت كالاس إنها شددت، خلال اتصال جديد مع وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر، على ضرورة وقف استهداف المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أنها أكدت أيضا على ضرورة التزام إسرائيل بتفاهماتها بشأن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أنه "على جيش الدفاع الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في مواقع توزيع المساعدات".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة
، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.