https://sarabic.ae/20250723/حماس-تطالب-الدول-العربية-والإسلامية-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-وطرد-سفرائها-1102926703.html
"حماس" تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها
"حماس" تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها
سبوتنيك عربي
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "استغرابها من الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T06:02+0000
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وأكدت حماس، في بيان لها، أن "ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان"، مشيرة إلى أن "هذا الصمت المطبق يُخيّب آمال الشعب المظلوم في قادة الأمّة، ويُشجّع نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة"وأضاف البيان أن "شعبُنا يُجوَّع ويُعطَّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع".واستهجنت الحركة "عدم تنفيذ قرار قمّة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، مطالبة بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورًا".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250722/غوتيريش-ما-يحدث-في-غزة-فيلم-رعب-1102917331.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس" تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "استغرابها من الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي".
وأكدت حماس، في بيان لها، أن "ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان"، مشيرة إلى أن "هذا الصمت المطبق يُخيّب آمال الشعب المظلوم في قادة الأمّة، ويُشجّع نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة"
وأضاف البيان أن "شعبُنا يُجوَّع ويُعطَّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع".
واستهجنت الحركة "عدم تنفيذ قرار قمّة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، مطالبة بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورًا".
وفي ختام البيان، طالبت حماس "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة
، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.