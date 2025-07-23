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"حماس" تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها
"حماس" تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها
سبوتنيك عربي
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "استغرابها من الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T06:02+0000
2025-07-23T06:02+0000
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وأكدت حماس، في بيان لها، أن "ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان"، مشيرة إلى أن "هذا الصمت المطبق يُخيّب آمال الشعب المظلوم في قادة الأمّة، ويُشجّع نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة"وأضاف البيان أن "شعبُنا يُجوَّع ويُعطَّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع".واستهجنت الحركة "عدم تنفيذ قرار قمّة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، مطالبة بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورًا".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250722/غوتيريش-ما-يحدث-في-غزة-فيلم-رعب-1102917331.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها

06:02 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية عن "استغرابها من الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي".
وأكدت حماس، في بيان لها، أن "ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان"، مشيرة إلى أن "هذا الصمت المطبق يُخيّب آمال الشعب المظلوم في قادة الأمّة، ويُشجّع نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة"
وأضاف البيان أن "شعبُنا يُجوَّع ويُعطَّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
غوتيريش: ما يحدث في غزة "فيلم رعب"
أمس, 15:46 GMT
واستهجنت الحركة "عدم تنفيذ قرار قمّة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023"، مطالبة بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورًا".
وفي ختام البيان، طالبت حماس "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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