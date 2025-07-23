https://sarabic.ae/20250723/الأونروا-تعلن-وفاة-أطفال-وكبار-بسبب-سوء-التغذية-الحاد-في-غزة-1102930039.html
"الأونروا" تعلن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد في غزة
"الأونروا" تعلن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة "الأونروا"، اليوم الأربعاء، وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة نتيجة استفحال الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T08:12+0000
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وقالت "الأونروا"، في بيان لها، إن "الناس في غزة، بمن فيهم موظفو الأونروا، يُغمى عليهم بسبب الجوع والتجويع الشديدين"، مضيفة أن الناس، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، يموتون بسبب سوء التغذية الحاد.وأكد البيان، أنه "تم تجويع الناس في غزة"، مشيرا إلى أن "لدى الأونروا وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية دخولها في شهر مارس/ آذار الماضي.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250722/الجيش-الإسرائيلي-يصف-صور-مجاعة-غزة-بالمزيفة-1102922060.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"الأونروا" تعلن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد في غزة
أعلنت وكالة "الأونروا"، اليوم الأربعاء، وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة نتيجة استفحال الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.
وقالت "الأونروا"، في بيان لها، إن "الناس في غزة، بمن فيهم موظفو الأونروا، يُغمى عليهم بسبب الجوع والتجويع الشديدين"، مضيفة أن الناس، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، يموتون بسبب سوء التغذية الحاد.
وأكد البيان، أنه "تم تجويع الناس في غزة"، مشيرا إلى أن "لدى الأونروا وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية دخولها في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة
، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.