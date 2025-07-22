https://sarabic.ae/20250722/الجيش-الإسرائيلي-يصف-صور-مجاعة-غزة-بالمزيفة-1102922060.html

الجيش الإسرائيلي يصف صور مجاعة غزة "بالمزيفة"

الجيش الإسرائيلي يصف صور مجاعة غزة "بالمزيفة"

سبوتنيك عربي

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وجود مجاعة في قطاع غزة، مدّعيا أن بعض الصور ومقاطع الفيديو المتداولة حول أوضاع الجوع، والتي نشرتها حركة حماس، "مفبركة". 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T19:58+0000

2025-07-22T19:58+0000

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وأجرى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية تحقيقا، زعم فيه أن الصور التي تظهر أطفالا يعانون من النحافة الشديدة بسبب سوء التغذية تعود في الأصل إلى أطفال في اليمن، وليست من غزة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.يأتي هذا النفي وسط ضغوط دولية متزايدة من أوروبا والولايات المتحدة على إسرائيل لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.يشار إلى أن كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حذرت من أن جميع الخيارات ستظل مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بوعودها.جاء ذلك في تدوينة نشرتها كالاس على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيها أن قتل المدنيين الساعين للحصول على المساعدات في قطاع غزة "أمر لا يمكن تبريره".وقالت كالاس إنها شددت، خلال اتصال جديد مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على ضرورة وقف استهداف المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250722/الاتحاد-الأوروبي-على-إسرائيل-التوقف-عن-قتل-المدنيين-في-غزة-1102910547.html

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