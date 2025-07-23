https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-رغيف-الخبز-أصبح-حلما-لأطفال-غزة-1102933950.html

المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة

المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة ومأساوية للغاية، والقطاع يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة التجويع،... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T10:02+0000

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وأوضحت فرسخ، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "وتيرة الوفيات بسبب التجويع ترتفع بشكل مقلق، حيث تجاوز العدد 100 حالة وفاة، من بينهم 80 طفلًا"، مؤكدة أن "عشرات الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد تصل يوميًا إلى المستشفيات"، وأن "الوضع الإنساني متردٍّ في بيئة غير إنسانية وغير صحية، وسط غياب العلاج والرعاية في المستشفيات".ولفتت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن "المجاعة في قطاع غزة حقيقية، نتيجة سياسة التجويع والعقاب الجماعي، التي تطال جميع سكان القطاع وليس منطقة واحدة فقط، حيث يعاني الجميع من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد". وأكدت أن "هذه المرحلة هي الأخطر منذ بداية الحرب حيث أصبح رغيف الخبز حلمًا لكل طفل وكل عائلة في قطاع غزة"، مناشدة دول العالم والمجتمع الدولي بـ "التحرك الجاد لتحمل مسؤولياتهم، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع بشكل عاجل".وأضافت أن "نحو مليون طفل يعيشون في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يحتاج 60 ألفًا منهم إلى علاج نتيجة سوء التغذية الحاد، في ظل انعدام حليب الأطفال تمامًا وعدم وجود أي بدائل، بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات الطبية، والمكملات الغذائية، والمحاليل، ما يعرّض حياة الرضّع للخطر".كما أشارت فرسخ إلى أن "النساء الحوامل، البالغ عددهن نحو 60 ألفًا، هنّ من الفئات الأكثر تضررًا إلى جانب الأطفال، فضلًا عن 350 ألف مريض بأمراض مزمنة وكبار السن"، موضحة أن "مرضى السرطان لم يتلقوا أي علاج منذ بداية الحرب"، وحذّرت من "خطر انتشار الأوبئة في بيئة خصبة لذلك، بفعل الاكتظاظ السكاني وحصر السكان في 12% من مساحة القطاع، حيث المياه ملوّثة، ولا خدمات صرف صحي، وتتكدس النفايات الصلبة".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250723/الأونروا-تعلن-وفاة-أطفال-وكبار-بسبب-سوء-التغذية-الحاد-في-غزة-1102930039.html

https://sarabic.ae/20250722/بيان-الدول-الـ-25-لوقف-الحرب-في-غزة-لماذا-أغضب-إسرائيل-وهل-يسهم-في-إنهاء-الأزمة؟-1102919409.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي