المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-رغيف-الخبز-أصبح-حلما-لأطفال-غزة-1102933950.html
المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة
المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة ومأساوية للغاية، والقطاع يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة التجويع،... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T10:02+0000
2025-07-23T10:02+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85dc2d0125eac5d7c7fd304ba7363e7c.jpg
وأوضحت فرسخ، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "وتيرة الوفيات بسبب التجويع ترتفع بشكل مقلق، حيث تجاوز العدد 100 حالة وفاة، من بينهم 80 طفلًا"، مؤكدة أن "عشرات الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد تصل يوميًا إلى المستشفيات"، وأن "الوضع الإنساني متردٍّ في بيئة غير إنسانية وغير صحية، وسط غياب العلاج والرعاية في المستشفيات".ولفتت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن "المجاعة في قطاع غزة حقيقية، نتيجة سياسة التجويع والعقاب الجماعي، التي تطال جميع سكان القطاع وليس منطقة واحدة فقط، حيث يعاني الجميع من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد". وأكدت أن "هذه المرحلة هي الأخطر منذ بداية الحرب حيث أصبح رغيف الخبز حلمًا لكل طفل وكل عائلة في قطاع غزة"، مناشدة دول العالم والمجتمع الدولي بـ "التحرك الجاد لتحمل مسؤولياتهم، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع بشكل عاجل".وأضافت أن "نحو مليون طفل يعيشون في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يحتاج 60 ألفًا منهم إلى علاج نتيجة سوء التغذية الحاد، في ظل انعدام حليب الأطفال تمامًا وعدم وجود أي بدائل، بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات الطبية، والمكملات الغذائية، والمحاليل، ما يعرّض حياة الرضّع للخطر".كما أشارت فرسخ إلى أن "النساء الحوامل، البالغ عددهن نحو 60 ألفًا، هنّ من الفئات الأكثر تضررًا إلى جانب الأطفال، فضلًا عن 350 ألف مريض بأمراض مزمنة وكبار السن"، موضحة أن "مرضى السرطان لم يتلقوا أي علاج منذ بداية الحرب"، وحذّرت من "خطر انتشار الأوبئة في بيئة خصبة لذلك، بفعل الاكتظاظ السكاني وحصر السكان في 12% من مساحة القطاع، حيث المياه ملوّثة، ولا خدمات صرف صحي، وتتكدس النفايات الصلبة".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250723/الأونروا-تعلن-وفاة-أطفال-وكبار-بسبب-سوء-التغذية-الحاد-في-غزة-1102930039.html
https://sarabic.ae/20250722/بيان-الدول-الـ-25-لوقف-الحرب-في-غزة-لماذا-أغضب-إسرائيل-وهل-يسهم-في-إنهاء-الأزمة؟-1102919409.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102307478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fd6d73e5bee6b06652c054ea24cdf7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة

10:02 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن الأوضاع الإنسانية في غزة صعبة ومأساوية للغاية، والقطاع يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة التجويع، وإغلاق إسرائيل للمعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت فرسخ، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "وتيرة الوفيات بسبب التجويع ترتفع بشكل مقلق، حيث تجاوز العدد 100 حالة وفاة، من بينهم 80 طفلًا"، مؤكدة أن "عشرات الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد تصل يوميًا إلى المستشفيات"، وأن "الوضع الإنساني متردٍّ في بيئة غير إنسانية وغير صحية، وسط غياب العلاج والرعاية في المستشفيات".
ولفتت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن "المجاعة في قطاع غزة حقيقية، نتيجة سياسة التجويع والعقاب الجماعي، التي تطال جميع سكان القطاع وليس منطقة واحدة فقط، حيث يعاني الجميع من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد". وأكدت أن "هذه المرحلة هي الأخطر منذ بداية الحرب حيث أصبح رغيف الخبز حلمًا لكل طفل وكل عائلة في قطاع غزة"، مناشدة دول العالم والمجتمع الدولي بـ "التحرك الجاد لتحمل مسؤولياتهم، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع بشكل عاجل".
طائرات أطفال غزة الورقية تتفوق على الطائرات الإسرائيلية وتلون سماء خان يونس بعلم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
"الأونروا" تعلن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد في غزة
08:12 GMT
وأضافت أن "نحو مليون طفل يعيشون في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يحتاج 60 ألفًا منهم إلى علاج نتيجة سوء التغذية الحاد، في ظل انعدام حليب الأطفال تمامًا وعدم وجود أي بدائل، بالإضافة إلى النقص الحاد في المعدات الطبية، والمكملات الغذائية، والمحاليل، ما يعرّض حياة الرضّع للخطر".
كما أشارت فرسخ إلى أن "النساء الحوامل، البالغ عددهن نحو 60 ألفًا، هنّ من الفئات الأكثر تضررًا إلى جانب الأطفال، فضلًا عن 350 ألف مريض بأمراض مزمنة وكبار السن"، موضحة أن "مرضى السرطان لم يتلقوا أي علاج منذ بداية الحرب"، وحذّرت من "خطر انتشار الأوبئة في بيئة خصبة لذلك، بفعل الاكتظاظ السكاني وحصر السكان في 12% من مساحة القطاع، حيث المياه ملوّثة، ولا خدمات صرف صحي، وتتكدس النفايات الصلبة".
فلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
بيان الدول الـ 25 لوقف الحرب في غزة... لماذا أغضب إسرائيل وهل يسهم في إنهاء الأزمة؟
أمس, 17:37 GMT
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала