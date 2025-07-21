https://sarabic.ae/20250721/إعدام-ميداني-لمواطن-أمريكي-في-السويداء-واشنطن-تعلق-على-مشهد-مروع-1102871433.html
إعدام ميداني لمواطن أمريكي في السويداء... واشنطن تعلق على "مشهد مروع"
إعدام ميداني لمواطن أمريكي في السويداء... واشنطن تعلق على "مشهد مروع"
سبوتنيك عربي
صرح ريتشارد غرينيل، المبعوث الأمريكي للمهام الخاصة، بمنشور أثار من خلاله قضية تخص مواطنا أمريكيا قُتل في محافظة السويدلء جنوبي سوريا بـ"وحشية". 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عبر منشور على منصة "إكس": "وصلتني للتو أخبار ومقاطع فيديو مروعة عن مواطن أمريكي من أوكلاهوما، يقال إنه قُتل بوحشية في سوريا، إنه درزي"، في إشارة جلية حول مقتله في أحداث محافظة السويداء السورية.وتابغ غرينيل: "أبلغت مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية وعضوا في الكونغرس للتحقق من الوقائع".وأضافوا أن سرايا تمت تصفيته ميدانيا برفقة خمسة من أفراد أسرته، قرب دوار تشرين وسط مدينة السويداء.وأكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مبينا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب "إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة"، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل".عمليات تبادل للمحتجزين... ليلة ساخنة في السويداء ودمشق
https://sarabic.ae/20250721/تصويت-برأيك-هل-يتغير-واقع-سوريا-بعد-تصريحات-باراك-بضرورة-محاسبة-الحكومة-السورية-بسبب-السويداء؟--1102867845.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعدام ميداني لمواطن أمريكي في السويداء... واشنطن تعلق على "مشهد مروع"
12:07 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 21.07.2025)
صرح ريتشارد غرينيل، المبعوث الأمريكي للمهام الخاصة، بمنشور أثار من خلاله قضية تخص مواطنا أمريكيا قُتل في محافظة السويدلء جنوبي سوريا بـ"وحشية".
وقال عبر منشور على منصة "إكس": "وصلتني للتو أخبار ومقاطع فيديو مروعة عن مواطن أمريكي من أوكلاهوما، يقال إنه قُتل بوحشية في سوريا، إنه درزي"، في إشارة جلية حول مقتله في أحداث محافظة السويداء السورية.
وتابغ غرينيل: "أبلغت مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية وعضوا في الكونغرس للتحقق من الوقائع".
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المواطن المقصود يدعى حسام سرايا، وهو مؤسس المدرسة السورية الافتراضية.
وأضافوا أن سرايا تمت تصفيته ميدانيا برفقة خمسة من أفراد أسرته، قرب دوار تشرين وسط مدينة السويداء.
وعلى صفحة حسام سرايا في منصة "فيسبوك" (فيسبوك وإنستغرام التابعة لشركة ميتا محظورتان في روسيا لأنشطتهما المتطرفة) يمكن رؤية مكان إقامته في أوكلاهوما وهو ما يتطابق مع ما قاله غرينيل.
وأكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مبينا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".
ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب "إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة
"، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل".