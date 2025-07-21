https://sarabic.ae/20250721/كيف-بدت-السويداء-السورية-بعد-24-ساعة-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1102879387.html

كيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار

كيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

يسود الهدوء الحذر محاور عدة في محافظة السويداء، بعد مرور 24 ساعة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية الانتقالية، ووجهاء وشيوخ المحافظة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T14:08+0000

2025-07-21T14:08+0000

2025-07-21T14:08+0000

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وأكدت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه مع ساعات فجر اليوم الاثنين، تم "إدخال عدد من حافلات النقل بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى المحافظة، حيث جرى نقل نحو 300 شخص من أبناء البدو إلى خارج السويداء، بناء على طلب الحكومة السورية الانتقالية".وفي السياق، يرى المحلل السياسي والبرلماني السابق وليد درويش، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما حدث في السويداء هو مشروع مخطط له مسبقا من قبل إسرائيل، بالتنسيق مع الحكومة السورية الانتقالية، التي أعدت وسهلت تنفيذ المخطط في إطار مشروع سياسي هدفه فصل الجنوب السوري عن معادلة دمشق".وأوضح درويش أن "السويداء ستقوم بإدارة شؤونها الداخلية مؤقتا، إلى حين قدوم حكومة وطنية جامعة قادرة على ضبط المشهدين الميداني والسياسي في البلاد"، مشيرا إلى أن "أهالي السويداء اضطروا للدفاع عن أنفسهم نتيجة المخطط المسبق لما جرى في المحافظة، وهم على استعداد للتعاون مع أي حكومة وطنية جديدة تحترم حقوق جميع السوريين، بمختلف مكوناتهم وطوائفهم".

https://sarabic.ae/20250721/الأول-من-نوعه-في-السويداء-إجلاء-300-شخص-من-البدو-إلى-درعا-1102871570.html

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أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, عملية إجلاء, العالم العربي