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كيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار
كيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
يسود الهدوء الحذر محاور عدة في محافظة السويداء، بعد مرور 24 ساعة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية الانتقالية، ووجهاء وشيوخ المحافظة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T14:08+0000
2025-07-21T14:08+0000
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وأكدت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه مع ساعات فجر اليوم الاثنين، تم "إدخال عدد من حافلات النقل بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى المحافظة، حيث جرى نقل نحو 300 شخص من أبناء البدو إلى خارج السويداء، بناء على طلب الحكومة السورية الانتقالية".وفي السياق، يرى المحلل السياسي والبرلماني السابق وليد درويش، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما حدث في السويداء هو مشروع مخطط له مسبقا من قبل إسرائيل، بالتنسيق مع الحكومة السورية الانتقالية، التي أعدت وسهلت تنفيذ المخطط في إطار مشروع سياسي هدفه فصل الجنوب السوري عن معادلة دمشق".وأوضح درويش أن "السويداء ستقوم بإدارة شؤونها الداخلية مؤقتا، إلى حين قدوم حكومة وطنية جامعة قادرة على ضبط المشهدين الميداني والسياسي في البلاد"، مشيرا إلى أن "أهالي السويداء اضطروا للدفاع عن أنفسهم نتيجة المخطط المسبق لما جرى في المحافظة، وهم على استعداد للتعاون مع أي حكومة وطنية جديدة تحترم حقوق جميع السوريين، بمختلف مكوناتهم وطوائفهم".
https://sarabic.ae/20250721/الأول-من-نوعه-في-السويداء-إجلاء-300-شخص-من-البدو-إلى-درعا-1102871570.html
https://sarabic.ae/20250721/باراك-يجب-محاسبة-الحكومة-السورية-بشأن-أحداث-السويداء-1102866714.html
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أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, عملية إجلاء, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, عملية إجلاء, العالم العربي

كيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار

14:08 GMT 21.07.2025
© Photo / Social Media Imagesالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / Social Media Images
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يسود الهدوء الحذر محاور عدة في محافظة السويداء، بعد مرور 24 ساعة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية الانتقالية، ووجهاء وشيوخ المحافظة.
وأكدت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه مع ساعات فجر اليوم الاثنين، تم "إدخال عدد من حافلات النقل بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى المحافظة، حيث جرى نقل نحو 300 شخص من أبناء البدو إلى خارج السويداء، بناء على طلب الحكومة السورية الانتقالية".
وأضافت: "رغم دخول شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من الهلال الأحمر السوري إلى المحافظة، لا تزال الأوضاع الإنسانية في المدينة صعبة للغاية، إذ تفوق الاحتياجات الطبية والغذائية واللوجستية ما تم تقديمه بكثير، وذلك في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه والمشتقات النفطية لليوم الثامن على التوالي".
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كما أفادت المصادر بـ"تعرض محيط مدينتي شهبا وعريقة، شمال وغرب المحافظة، لقصف بواسطة طائرات مسيّرة وقذائف هاون، مصدرها مناطق انتشار مسلحي بعض العشائر، وقد ردت الفصائل المحلية على مصادر النيران وتمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيّرة".

وفي السياق، يرى المحلل السياسي والبرلماني السابق وليد درويش، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "ما حدث في السويداء هو مشروع مخطط له مسبقا من قبل إسرائيل، بالتنسيق مع الحكومة السورية الانتقالية، التي أعدت وسهلت تنفيذ المخطط في إطار مشروع سياسي هدفه فصل الجنوب السوري عن معادلة دمشق".
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وأضاف درويش: "إسرائيل، بالتعاون مع حكومة الشرع، نجحت في بسط سيطرة نارية على محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، إضافة إلى أجزاء من ريف دمشق، وهي قادرة على التقدم بريا متى شاءت".
وأوضح درويش أن "السويداء ستقوم بإدارة شؤونها الداخلية مؤقتا، إلى حين قدوم حكومة وطنية جامعة قادرة على ضبط المشهدين الميداني والسياسي في البلاد"، مشيرا إلى أن "أهالي السويداء اضطروا للدفاع عن أنفسهم نتيجة المخطط المسبق لما جرى في المحافظة، وهم على استعداد للتعاون مع أي حكومة وطنية جديدة تحترم حقوق جميع السوريين، بمختلف مكوناتهم وطوائفهم".
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