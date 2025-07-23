https://sarabic.ae/20250723/الدفاع-التركية-سوريا-تطلب-رسميا-من-تركيا-المساعدة-في-تعزيز-قدراتها-الدفاعية-ومحاربة-الإرهاب--عاجل-1102932626.html

الدفاع التركية: سوريا تطلب رسميا من تركيا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة الإرهاب

الدفاع التركية: سوريا تطلب رسميا من تركيا المساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة الإرهاب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزارة الدفاع التركية، أن سوريا طلبت رسمياً المساعدة من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة الإرهابيين. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T09:29+0000

2025-07-23T09:29+0000

2025-07-23T09:41+0000

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ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مصدر في وزارة الدفاع قوله: "طلبت القيادة السورية رسمياً المساعدة من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة جميع الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي والمحظور في روسيا)".وذكرت وكالة "الأناضول" التركية التي نقلت الخبر عن وزارة الدفاع التركية أنه "بناء على هذا الطلب، نواصل العمل على توفير التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز الإمكانات الدفاعية للجمهورية العربية السورية".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.وتدخلت الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، في 13 يوليو / تموز الجاري.مصدر: فيدان ناقش الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص لترامبمبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريين

https://sarabic.ae/20250723/الولايات-المتحدة-تدعو-الشرع-إلى-مراجعة-سياسته-وتحذره-من-فقدان-الدعم-الدولي--1102931899.html

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