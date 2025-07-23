https://sarabic.ae/20250723/الولايات-المتحدة-تدعو-الشرع-إلى-مراجعة-سياسته-وتحذره-من-فقدان-الدعم-الدولي--1102931899.html

الولايات المتحدة تدعو الشرع إلى مراجعة سياسته وتحذره من فقدان الدعم الدولي

الولايات المتحدة تدعو الشرع إلى مراجعة سياسته وتحذره من فقدان الدعم الدولي

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم الأربعاء، أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى تقويم سياساته وتبني نهج أكثر شمولاً بعد جولة جديدة من الصراعات... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T09:21+0000

2025-07-23T09:21+0000

2025-07-23T09:21+0000

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وقال المبعوث الأمريكي في تصريحات لوسائل إعلام غربية إنه نصح الشرع في مناقشات خاصة بمعاودة النظر في تكوين الجيش قبل الحرب وتقليص نفوذ الإسلاميين، وطلب المساعدة الأمنية الإقليمية.وأضاف باراك أنه من دون تغيير سريع، فإن الشرع يخاطر بفقدان القوة الدافعة التي أتت به ذات مرة إلى السلطة. وأكد أنه يتعين على الشرع القول: "سأتأقلم سريعاً، لأنني إن لم أفعل سأفقد طاقة الكون التي كانت تقف ورائي".وذكر باراك أن المخاطر في سوريا عالية للغاية، في ظل عدم وجود خطة خلافة أو بديل ممكن للحكومة الجديدة.يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد تعهد بحماية الأقليات الطائفية العديدة في سوريا. إلا أن هذا التعهد بات على المحك، أولاً من خلال عمليات القتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد في مارس/ آذار الماضي، والآن من خلال أعمال العنف الأخيرة في محافظة السويداء.وتدخلت الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية في 13 يوليو / تموز الجاري.مصدر: فيدان ناقش الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص لترامبمبعوث ترامب يوجه "رسالة حاسمة" إلى السوريين

https://sarabic.ae/20250722/إعلام-لقاء-متوقع-بين-مسؤولين-إسرائيليين-وسوريين-وأمريكيين-1102920694.html

https://sarabic.ae/20250721/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-التدخل-الإسرائيلي-في-سوريا-جاء-في-وقت-سيئ-للغاية-1102879049.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية