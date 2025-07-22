https://sarabic.ae/20250722/إعلام-لقاء-متوقع-بين-مسؤولين-إسرائيليين-وسوريين-وأمريكيين-1102920694.html
إعلام: لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين وأمريكيين
إعلام: لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين وأمريكيين
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل عقد لقاء بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وسوريين، يوم الخميس المقبل، من أجل التوصل إلى تفاهمات أمنية... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T18:35+0000
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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر: "من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وسوريون، يوم الخميس المقبل، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع جنوبي سوريا".وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين وأمريكيين
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل عقد لقاء بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وسوريين، يوم الخميس المقبل، من أجل التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع جنوبي سوريا.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر: "من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وسوريون، يوم الخميس المقبل، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن الوضع جنوبي سوريا".
وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، من المتوقع أن يترأس الاجتماع، الذي سيشارك به مسؤولين بارزين من إسرائيل وسوريا.
وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق
ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.