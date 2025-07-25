https://sarabic.ae/20250725/تصويت-برأيك-هل-يكون-اجتماع-الوزيرين-السوري-والاسرئيلي-في-باريس-بداية-لمرحلة-التطبيع-بين-الدولتين-1103026133.html
تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T12:38+0000
2025-07-25T12:38+0000
2025-07-25T12:38+0000
استطلاعات الرأي
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وبحسب ماذكرت وسائل اعلام غربية التي وصفت الاجتماع الذي استمر لـ 4 ساعات، بـ"النادر"، قد ناقش ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء، وفتح المجال أمام "خطوات دبلوماسية لاحقة" بين دمشق وتل أبيب، مشيرة إلى أن التفاهمات الأمنية قد تكون "بداية لمسار أوسع".برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك.
وبحسب ماذكرت وسائل اعلام غربية التي وصفت الاجتماع الذي استمر لـ 4 ساعات، بـ"النادر"، قد ناقش ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء، وفتح المجال أمام "خطوات دبلوماسية لاحقة" بين دمشق وتل أبيب، مشيرة إلى أن التفاهمات الأمنية قد تكون "بداية لمسار أوسع".
وكشفت القناة "12 الإسرائيلية"، في وقت سابق، عن محادثات سرية عقدت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة، في أذربيجان، في إطار عملية إقليمية سلمية لإمكانية التطبيع مع سوريا ودمجها في المبادرات الإقليمية مثل "اتفاقيات أبراهام"، فيما يرى محللون أن "مسألة التطبيع بين الدولتين غير واردة حاليا، بسبب الظروف التي يمر بها البلدان، بالإضافة إلى الغضب الإقليمي حول حربي غزة، وإيران".
برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟