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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
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هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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لقاء سبوتنيك
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هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
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مساحة حرة
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T12:38+0000
2025-07-25T12:38+0000
استطلاعات الرأي
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وبحسب ماذكرت وسائل اعلام غربية التي وصفت الاجتماع الذي استمر لـ 4 ساعات، بـ"النادر"، قد ناقش ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء، وفتح المجال أمام "خطوات دبلوماسية لاحقة" بين دمشق وتل أبيب، مشيرة إلى أن التفاهمات الأمنية قد تكون "بداية لمسار أوسع".برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
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استطلاعات الرأي, опросы

تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟

12:38 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Mert Gokhan Kocالرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أنطاليا، تركيا، 11 أبريل/ نيسان 2025
الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أنطاليا، تركيا، 11 أبريل/ نيسان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Mert Gokhan Koc
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك.
وبحسب ماذكرت وسائل اعلام غربية التي وصفت الاجتماع الذي استمر لـ 4 ساعات، بـ"النادر"، قد ناقش ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء، وفتح المجال أمام "خطوات دبلوماسية لاحقة" بين دمشق وتل أبيب، مشيرة إلى أن التفاهمات الأمنية قد تكون "بداية لمسار أوسع".

وكشفت القناة "12 الإسرائيلية"، في وقت سابق، عن محادثات سرية عقدت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة، في أذربيجان، في إطار عملية إقليمية سلمية لإمكانية التطبيع مع سوريا ودمجها في المبادرات الإقليمية مثل "اتفاقيات أبراهام"، فيما يرى محللون أن "مسألة التطبيع بين الدولتين غير واردة حاليا، بسبب الظروف التي يمر بها البلدان، بالإضافة إلى الغضب الإقليمي حول حربي غزة، وإيران".

برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟
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