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"لم يعوي"... جدل في سوريا بعد إعلان سبب مقتل الشاب أحمد خضور
"لم يعوي"... جدل في سوريا بعد إعلان سبب مقتل الشاب أحمد خضور
سبوتنيك عربي
أثار مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاما) على يد عناصر الأمن العام المتواجدين في قريته كرتو في ريف محافظة طرطوس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:01+0000
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أهالي القرية أكدوا أن عناصر من الأمن العام قامت بالاعتداء على الضحية بعد رفضه تقليد صوت الكلاب "النباح"، التي توصف بالعامية بكلمة "عوي"، بطلب من العناصر، في وقت تنتشر فيه فيديوهات توثق قيام بعض العناصر بإجبار الناس تحت وطأة السلاح على "العواء" في عدة مناطق في الساحل السوري.إعلان الأمن الداخلي يشعل الجدل وبعد تحول الواقعة إلى قضية رأي عام في سوريا، سارعت مديرية الأمن الداخلي في طرطوس إلى إصدار بيان، يفيد "بتورط المدعو أحمد خضور في أعمال عدائية وتحريضية مرتبطة بمجموعات خارجة عن القانون، تم إصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه، وبتاريخ 23 تموز (يوليو)، كُلف أحد الحواجز الواقعة عند مفرق قرية كرتو بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة"، بحسب البيان.وتابع البيان: "أثناء محاولة إيقافه واعتقاله، أبدى المذكور مقاومة عنيفة، ما أدى إلى اشتباك جسدي بينه وبين عناصر الحاجز، أسفر عن تعرضه لإصابة بليغة تسببت في نزيف داخلي، مما استدعى إسعافه فوراً إلى المشفى، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه".وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا البيان، في وقت يناشد فيه المجتمع الدولي السلطة المؤقتة في سوريا، بالوقف الفوري للانتهاكات بحق المواطنين في الساحل السوري، والتي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية بتوثيق من لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل حكومة الرئيس أحمد الشرع."عوي بترتاح" و"حلق شوارب"... غضب واحتقان بسبب المشاهدلكن المشكلة في السويداء، تعدت تقليد الأصوات ووصلت إلى ظاهرة حلاقة الشوارب، حيث تنتشر فيديوها لحلاقة شوارب المواطنين، حتى الشويخ المسنين لم يسلموا منها، لعل أشهرها الفيديو الذي انتشر لقص شارب شيخ في السويداء، الذي تصدر عناوين الأخبار العالمية مع موجة إدانات واسعة.
https://sarabic.ae/20250726/تركيا-تحذر-من-تحركات-شمال-وشرق-وغرب-وجنوب-سوريا-1103053844.html
https://sarabic.ae/20250722/لجنة-التحقيق-في-أحداث-الساحل-السوري-تحققنا-من-1426-قتيلا-منهم-نساء-وعسكريون-سابقون--عاجل-1102907691.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مواقع التواصل الإجتماعي, الساحل السوري, السويداء, المجتمع الدولي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مواقع التواصل الإجتماعي, الساحل السوري, السويداء, المجتمع الدولي

"لم يعوي"... جدل في سوريا بعد إعلان سبب مقتل الشاب أحمد خضور

15:01 GMT 26.07.2025
© Photo / x/social mediaصورة متداولة للشاب السوري أحمد خضور
صورة متداولة للشاب السوري أحمد خضور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Photo / x/social media
تابعنا عبر
أثار مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاما) على يد عناصر الأمن العام المتواجدين في قريته كرتو في ريف محافظة طرطوس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث قتل الشاب بعد اشتباك جسدي عنيف تعرض له من قبل عناصر الأمن.
أهالي القرية أكدوا أن عناصر من الأمن العام قامت بالاعتداء على الضحية بعد رفضه تقليد صوت الكلاب "النباح"، التي توصف بالعامية بكلمة "عوي"، بطلب من العناصر، في وقت تنتشر فيه فيديوهات توثق قيام بعض العناصر بإجبار الناس تحت وطأة السلاح على "العواء" في عدة مناطق في الساحل السوري.
وتصدرت هذه الفيديوهات التي تتضمن حالة الإجبار على تقليد صوت "العواء" عناوين الأخبار سابقا خلال أحداث الساحل، لكن الأمر يتكرر بين الفينة والأخرى، وهو ما يدينه الكثيرون.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بحادثة مقتل الشاب مع الكثير من التصريحات والتعليقات التي تدين هذه الحادثة، وأدان النشطاء استمرار تكرار هذه الحوادث بشكل غير مبرر، مطالبين السلطة بالتدخل وكشف ملابسات الجريمة وإحالة مرتكبي هذا الانتهاك إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
تركيا تحذر من "تحركات" شمالي وشرقي وغربي وجنوبي سوريا
11:17 GMT

إعلان الأمن الداخلي يشعل الجدل

وبعد تحول الواقعة إلى قضية رأي عام في سوريا، سارعت مديرية الأمن الداخلي في طرطوس إلى إصدار بيان، يفيد "بتورط المدعو أحمد خضور في أعمال عدائية وتحريضية مرتبطة بمجموعات خارجة عن القانون، تم إصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه، وبتاريخ 23 تموز (يوليو)، كُلف أحد الحواجز الواقعة عند مفرق قرية كرتو بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة"، بحسب البيان.
وتابع البيان: "أثناء محاولة إيقافه واعتقاله، أبدى المذكور مقاومة عنيفة، ما أدى إلى اشتباك جسدي بينه وبين عناصر الحاجز، أسفر عن تعرضه لإصابة بليغة تسببت في نزيف داخلي، مما استدعى إسعافه فوراً إلى المشفى، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه".
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: تحققنا من 1426 قتيلا منهم نساء وعسكريون سابقون
22 يوليو, 11:36 GMT

وتعهدت المديرية بتشكيل لجنة خاصة والتواصل مع وجهاء وأهالي القرية في جلسة طارئة، حيث تم التأكيد على التزام الدولة بمحاسبة العناصر المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى التزامها الكامل بمتابعة القضية وتعويض ذوي المتوفى حسب ما تقتضيه القوانين والأنظمة.

وأثار بيان المديرية مرة أخرى موجة غضب عارمة في الساحل السوري بشكل عام لدى رواد مواقع التواصل، حيث رصدت التعليقات الغاضبة على الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية التي نشرت البيان.

وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا البيان، في وقت يناشد فيه المجتمع الدولي السلطة المؤقتة في سوريا، بالوقف الفوري للانتهاكات بحق المواطنين في الساحل السوري، والتي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية بتوثيق من لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل حكومة الرئيس أحمد الشرع.
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداء
أمس, 10:00 GMT

"عوي بترتاح" و"حلق شوارب"... غضب واحتقان بسبب المشاهد

المشهد الذي بات يعرف بكلمات "عوي" أو "عوي بترتاح"، لم يرصد فقط في الساحل السوري، بل تضج وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد توثق إجبار مواطنين على تقليد صوت الكلاب، حيث انتشرت مؤخرا خلال أحداث السويداء أيضا، الأمر الذي أدانه الكثيرون.

لكن المشكلة في السويداء، تعدت تقليد الأصوات ووصلت إلى ظاهرة حلاقة الشوارب، حيث تنتشر فيديوها لحلاقة شوارب المواطنين، حتى الشويخ المسنين لم يسلموا منها، لعل أشهرها الفيديو الذي انتشر لقص شارب شيخ في السويداء، الذي تصدر عناوين الأخبار العالمية مع موجة إدانات واسعة.
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