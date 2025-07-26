https://sarabic.ae/20250726/لم-يعوي-جدل-في-سوريا-بعد-إعلان-سبب-مقتل-الشاب-أحمد-خضور-1103063885.html

"لم يعوي"... جدل في سوريا بعد إعلان سبب مقتل الشاب أحمد خضور

"لم يعوي"... جدل في سوريا بعد إعلان سبب مقتل الشاب أحمد خضور

سبوتنيك عربي

أثار مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاما) على يد عناصر الأمن العام المتواجدين في قريته كرتو في ريف محافظة طرطوس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T15:01+0000

2025-07-26T15:01+0000

2025-07-26T15:01+0000

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أهالي القرية أكدوا أن عناصر من الأمن العام قامت بالاعتداء على الضحية بعد رفضه تقليد صوت الكلاب "النباح"، التي توصف بالعامية بكلمة "عوي"، بطلب من العناصر، في وقت تنتشر فيه فيديوهات توثق قيام بعض العناصر بإجبار الناس تحت وطأة السلاح على "العواء" في عدة مناطق في الساحل السوري.إعلان الأمن الداخلي يشعل الجدل وبعد تحول الواقعة إلى قضية رأي عام في سوريا، سارعت مديرية الأمن الداخلي في طرطوس إلى إصدار بيان، يفيد "بتورط المدعو أحمد خضور في أعمال عدائية وتحريضية مرتبطة بمجموعات خارجة عن القانون، تم إصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه، وبتاريخ 23 تموز (يوليو)، كُلف أحد الحواجز الواقعة عند مفرق قرية كرتو بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة"، بحسب البيان.وتابع البيان: "أثناء محاولة إيقافه واعتقاله، أبدى المذكور مقاومة عنيفة، ما أدى إلى اشتباك جسدي بينه وبين عناصر الحاجز، أسفر عن تعرضه لإصابة بليغة تسببت في نزيف داخلي، مما استدعى إسعافه فوراً إلى المشفى، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه".وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا البيان، في وقت يناشد فيه المجتمع الدولي السلطة المؤقتة في سوريا، بالوقف الفوري للانتهاكات بحق المواطنين في الساحل السوري، والتي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية بتوثيق من لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل حكومة الرئيس أحمد الشرع."عوي بترتاح" و"حلق شوارب"... غضب واحتقان بسبب المشاهدلكن المشكلة في السويداء، تعدت تقليد الأصوات ووصلت إلى ظاهرة حلاقة الشوارب، حيث تنتشر فيديوها لحلاقة شوارب المواطنين، حتى الشويخ المسنين لم يسلموا منها، لعل أشهرها الفيديو الذي انتشر لقص شارب شيخ في السويداء، الذي تصدر عناوين الأخبار العالمية مع موجة إدانات واسعة.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مواقع التواصل الإجتماعي, الساحل السوري, السويداء, المجتمع الدولي