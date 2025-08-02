https://sarabic.ae/20250802/حقيقة-التحركات-العسكرية-الإسرائيلية-في-محافظة-درعا-جنوبي-سوريا-والاستعداد-للتوغل-البري--1103304906.html

حقيقة التحركات العسكرية الإسرائيلية في محافظة درعا جنوبي سوريا و"الاستعداد للتوغل البري"

حقيقة التحركات العسكرية الإسرائيلية في محافظة درعا جنوبي سوريا و"الاستعداد للتوغل البري"

سبوتنيك عربي

تداولت عدة مواقع إلكترونية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخباراً تزعم أن الجيش الإسرائيلي "يخطط لاجتياح محافظة درعا جنوب سوريا برياً"،... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T14:56+0000

2025-08-02T14:56+0000

2025-08-02T14:56+0000

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وفي هذا السياق، نفى عمر عقلة، أحد وجهاء الجنوب السوري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا وجود لأي تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة تشير إلى نية التوغل داخل قرى وبلدات درعا أو السيطرة عليها برياً.وأوضح عقلة أن مروجي هذه الأخبار اعتمدوا في مزاعمهم على التعزيزات العسكرية التي دفع بها الجيش الإسرائيلي مؤخراً إلى منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بالتزامن مع التوترات التي تشهدها محافظة السويداء. ولفت إلى أن هذه التحركات جاءت تحسباً لأي تطورات قد تؤدي إلى امتداد أعمال عسكرية نحو الجولان.وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي والبرلماني السوري السابق وليد درويش، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن التوغلات الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على السيادة السورية تُعد بمثابة تمهيد لتوغّل بري واسع النطاق في المستقبل القريب.وبين درويش أن إسرائيل تسعى إلى استغلال مبررات أمنية وسياسية للتوغل برياً، مشيراً إلى أن هذه المبررات أصبحت جاهزة لدى صناع القرار الإسرائيليين، خاصة فيما يتعلق بالتمركز في مناطق القنيطرة ودرعا، والسيطرة الكاملة على "مثلث الموت" الذي يربط درعا والسويداء والقنيطرة.وختم درويش بالقول إن التوغّل البري الإسرائيلي قادم لا محالة، إلا أن تل أبيب تسعى حالياً إلى تفريغ الاتفاقيات السياسية من مضامينها قبل تنفيذ أي تقدم ميداني، مرجحاً أن تكون منطقة السومرية في دمشق أحد الأهداف الرئيسية لهذا التوغل المستقبلي.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد نداف شوشاني، يوم الخميس الماضي، صورا قال إنها للمتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي خلال زيارته لما سماه بـ"المجتمعات الدرزية" في سوريا.وأرفق شوشاني منشوره بمجموعة من الصور يظهر فيها أدرعي وهو يلتقي عددا من الأشخاص المرتدين لزي رجال الدين الدروز في مواقع متعددة. وقال شوشاني: "هكذا يرحب بصديقي أفيخاي أدرعي في المجتمعات الدرزية داخل سوريا".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لجولة تفقدية أجراها أدرعي في القرى الدرزية الواقعة بين جبل الشيخ وريف دمشق، للاطلاع على مشاريع "مدنية" ينفذها الجيش الإسرائيلي مخصصة لمساعدة الدروز.يأتي ذلك في خضم مطالبة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإقامة ممر فوري بين إسرائيل ومحافظة السويداء السورية، بحجة إتاحة إدخال المساعدات للدروز، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم.وكتب سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز.وتوتر الوضع بين دمشق وتل أبيب على خلفية قيام الأخيرة بقصف مواقع للجيش السوري، وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مدينة السويداء، وهجوم مجموعات من العشائر والبدو على المدينة، ورصد انتهاكات جسيمة خلال المعارك، التي على أثرها ناش الزعيم وشيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري بالتدخل الدولي لحماية طائفته من "الجرائم التي تعرضت لها"، لتتفق بعد ذلك دمشق وتل أبيب على التهدئة بوساطة أمريكية وعربية.

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