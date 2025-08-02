https://sarabic.ae/20250802/بدء-أول-تدفق-للغاز-الطبيعي-من-تركيا-إلى-سوريا-1103293572.html

بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا

بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا

سبوتنيك عربي

بدأ التدفق الأول للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا، اليوم السبت، عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي-السوري الذي يمر عبر مدينة كيليس، وذلك باستخدام الغاز... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T09:17+0000

2025-08-02T09:17+0000

2025-08-02T09:17+0000

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وقالت وكالة "الأناضول" إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، حضر حفل افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي-السوري، حيث توجه بالشكر إلى سوريا وأذربيجان وقطر على مشاركتهم في المشروع.وأكد بيرقدار أن العلاقات مع سوريا، التي عانت لسنوات من آلام كبيرة، أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وأوضح قائلا: "اليوم، نحن نشهد لحظة تاريخية في مدينة كيليس، المدينة المضيفة، نحن نفتتح خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي-السوري، الذي يعد رمزا للصداقة بين البلدين في مجال الطاقة، أتمنى أن يجلب هذا الخط الخير والازدهار لشعوبنا ومنطقتنا، وأن يسهم في استقرار المنطقة".ولفت بيرقدار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا. وفي هذا الإطار، قال الوزير إن وزارته ناقشت كيفية توفير الكهرباء، كأحد الاحتياجات الأساسية العالمية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية للطاقة.وأضاف: "أرسلنا فريقين من الخبراء إلى دمشق لتحديد الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. ومنذ عام 2017، وفرت تركيا أمن إمدادات الطاقة لمناطق مثل عفرين وإدلب، نحن حاليًا نصدر الكهرباء إلى سوريا عبر 8 نقاط مختلفة".وتعهد الوزير التركي بزيادة سعة تصدير الكهرباء إلى سوريا بنسبة 25% في المرحلة الأولى، ثم مضاعفتها مع إضافة خطوط اتصال جديدة. عند اكتمال الأعمال، لتصل سعة الاتصال إلى 861 ميغاواط، مما سيغطي احتياجات 1.6 مليون منزل في سوريا".وتحدث بيرقدار عن اجتماعه مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، في مايو/ أيار الماضي، لبحث سبل التعاون الفني لدعم البنية التحتية للكهرباء والغاز في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وأكد أن تركيا مستعدة لدعم كل الجهود البناءة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتلبية احتياجات الشعب السوري.يذكر أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار كان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، "اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد، خلال العام الحالي، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار".وقال بيرقدار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إنه "ابتداء من 2 أغسطس/ آب، سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية، عبر ولاية كيليس التركية".

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