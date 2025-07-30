https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تعلن-بدء-تصدير-الغاز-والكهرباء-إلى-سوريا-الشهر-المقبل-1103186249.html
تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبل
تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، "اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد، خلال العام الحالي، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T09:34+0000
2025-07-30T09:34+0000
2025-07-30T09:34+0000
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وقال بيرقدار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إنه "ابتداء من 2 أغسطس(آب) المقبل، سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية، عبر ولاية كيليس التركية".وأكد الوزير التركي أن بلاده "ستزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".يذكر أن سوريا تعاني من صعوبات كبيرة بتأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز، وسط العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما تعهدت دول الخليج بتقديم المساعدات كافة المتعلقة في مجال الطاقة للحكومة الانتقالية، منذ وصولها إلى السلطة.
https://sarabic.ae/20250727/الغاز-الأذربيجاني-يضخ-إلى-دمشق-الأردن-يعزز-من-الجنوب-1103081761.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبل
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، "اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد، خلال العام الحالي، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار".
وقال بيرقدار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إنه "ابتداء من 2 أغسطس(آب) المقبل، سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية، عبر ولاية كيليس التركية".
وأكد الوزير التركي أن بلاده "ستزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".
وتشهد سوريا تحولا بارزا في سياسات الطاقة، عقب توقيعها 3 صفقات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي، خلال أقل من 5 أشهر من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما يعكس توجها استراتيجيا لتأمين احتياجات البلاد وتعزيز موقعها الاقتصادي.
يذكر أن سوريا تعاني من صعوبات كبيرة بتأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز، وسط العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما تعهدت دول الخليج
بتقديم المساعدات كافة المتعلقة في مجال الطاقة للحكومة الانتقالية، منذ وصولها إلى السلطة.