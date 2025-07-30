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تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبل
تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، "اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد، خلال العام الحالي، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيرقدار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إنه "ابتداء من 2 أغسطس(آب) المقبل، سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية، عبر ولاية كيليس التركية".وأكد الوزير التركي أن بلاده "ستزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".يذكر أن سوريا تعاني من صعوبات كبيرة بتأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز، وسط العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما تعهدت دول الخليج بتقديم المساعدات كافة المتعلقة في مجال الطاقة للحكومة الانتقالية، منذ وصولها إلى السلطة.
https://sarabic.ae/20250727/الغاز-الأذربيجاني-يضخ-إلى-دمشق-الأردن-يعزز-من-الجنوب-1103081761.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبل

09:34 GMT 30.07.2025
© Photo / Unsplash/ Martin Adamsأنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / Unsplash/ Martin Adams
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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، "اكتشاف احتياطيات نفط تبلغ 57 مليون برميل في البلاد، خلال العام الحالي، تقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار".
وقال بيرقدار، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إنه "ابتداء من 2 أغسطس(آب) المقبل، سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية، عبر ولاية كيليس التركية".
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
الغاز الأذربيجاني يضخ إلى دمشق... الأردن يعزز من الجنوب
27 يوليو, 12:04 GMT
وأكد الوزير التركي أن بلاده "ستزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".

وتشهد سوريا تحولا بارزا في سياسات الطاقة، عقب توقيعها 3 صفقات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي، خلال أقل من 5 أشهر من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما يعكس توجها استراتيجيا لتأمين احتياجات البلاد وتعزيز موقعها الاقتصادي.

يذكر أن سوريا تعاني من صعوبات كبيرة بتأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز، وسط العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما تعهدت دول الخليج بتقديم المساعدات كافة المتعلقة في مجال الطاقة للحكومة الانتقالية، منذ وصولها إلى السلطة.
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