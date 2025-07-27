https://sarabic.ae/20250727/الغاز-الأذربيجاني-يضخ-إلى-دمشق-الأردن-يعزز-من-الجنوب-1103081761.html
الغاز الأذربيجاني يضخ إلى دمشق... الأردن يعزز من الجنوب
الغاز الأذربيجاني يضخ إلى دمشق... الأردن يعزز من الجنوب
سبوتنيك عربي
تعتزم سوريا استيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان بدءًا من الأول من أغسطس/آب المقبل، مرورا عبر الأراضي التركية باستعمال خط أنابيب "كيليس" الحدودي. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T12:04+0000
2025-07-27T12:04+0000
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وسيتم تزويد دمشق بنحو 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، على أن يستعمَل الغاز أساسًا في محطات توليد الكهرباء في محافظتي حلب وحمص، بحسب اتفاق وقع مؤخرا بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (SOCAR) والحكومة السورية.ويذكر أن الحكومة السورية تعاني من صعوبات كبيرة بتأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز، وسط العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما تعهدت دول الخليج العربي بتقديم كافة المساعدات المتعلقة في مجال الطاقة للحكومة المؤقتة منذ وصولها إلى السلطة.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أذربيجان
العالم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أذربيجان
الغاز الأذربيجاني يضخ إلى دمشق... الأردن يعزز من الجنوب
تعتزم سوريا استيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان بدءًا من الأول من أغسطس/آب المقبل، مرورا عبر الأراضي التركية باستعمال خط أنابيب "كيليس" الحدودي.
وسيتم تزويد دمشق بنحو 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، على أن يستعمَل الغاز أساسًا في محطات توليد الكهرباء في محافظتي حلب وحمص، بحسب اتفاق وقع مؤخرا بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (SOCAR) والحكومة السورية.
ومن المتوقع أن يسهم الغاز الأذربيجاني في إنتاج ما بين 1200 و1300 ميغاواط من الكهرباء، وهي طاقة كفيلة بتحسين التغذية الكهربائية في عدد من المناطق السورية، بحسب موقع "الطافة".
وفي السياق ذاته، كشفت شركة مصفاة البترول الأردنية عن وجود مباحثات متقدمة مع الجانب السوري لتوريد ما يصل إلى 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا إلى الأسواق السورية، وذلك من خلال اتفاق (قيد المناقشة) يشمل التكرير والتحميل في منشآت المصفاة في مدينة الزرقاء.
ويذكر أن الحكومة السورية تعاني من صعوبات كبيرة بتأمين مصادر مستقرة للوقود والغاز، وسط العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي المتفاقم، فيما تعهدت دول الخليج العربي
بتقديم كافة المساعدات المتعلقة في مجال الطاقة للحكومة المؤقتة منذ وصولها إلى السلطة.