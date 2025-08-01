https://sarabic.ae/20250801/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-دور-روسيا-محوري-في-استقرار-سوريا-وبناء-دولة-المواطنة-1103284062.html

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: دور روسيا محوري في استقرار سوريا وبناء دولة المواطنة

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: دور روسيا محوري في استقرار سوريا وبناء دولة المواطنة

سبوتنيك عربي

علق أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، اليوم الجمعة، على زيارة وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى موسكو ولقائه التاريخي... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T18:20+0000

2025-08-01T18:20+0000

2025-08-01T18:20+0000

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وأوضح مرعي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا الاتحادية تلعب دورا محوريا في إعادة بناء سوريا الجديدة، وأن السلطة الجديدة في دمشق لا يمكنها تجاهل هذا الدور"، مشددا على "أهمية مساهمة موسكو في تثبيت الاستقرار في سوريا وبناء دولة المواطنة المتساوية لجميع السوريين". كما أكد مرعي "أهمية دعوة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى زيارة موسكو"، واصفا هذه الدعوة بأنها "نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الثنائية"، مذكرا بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.وتوقع محمود مرعي أن تعمل روسيا، بحكم علاقاتها الجيدة مع إسرائيل، على "تهدئة الأوضاع بين الجانبين، والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا"، وإيقاف المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمها وفتح "ممر داوود".

https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-السورية-الشيباني-في-لقائه-مع-بوتين-أكد-التزام-دمشق-بتصحيح-العلاقات-مع-موسكو-1103249843.html

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