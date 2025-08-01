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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: دور روسيا محوري في استقرار سوريا وبناء دولة المواطنة
أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: دور روسيا محوري في استقرار سوريا وبناء دولة المواطنة
سبوتنيك عربي
علق أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، اليوم الجمعة، على زيارة وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى موسكو ولقائه التاريخي... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:20+0000
2025-08-01T18:20+0000
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وأوضح مرعي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا الاتحادية تلعب دورا محوريا في إعادة بناء سوريا الجديدة، وأن السلطة الجديدة في دمشق لا يمكنها تجاهل هذا الدور"، مشددا على "أهمية مساهمة موسكو في تثبيت الاستقرار في سوريا وبناء دولة المواطنة المتساوية لجميع السوريين". كما أكد مرعي "أهمية دعوة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى زيارة موسكو"، واصفا هذه الدعوة بأنها "نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الثنائية"، مذكرا بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.وتوقع محمود مرعي أن تعمل روسيا، بحكم علاقاتها الجيدة مع إسرائيل، على "تهدئة الأوضاع بين الجانبين، والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا"، وإيقاف المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمها وفتح "ممر داوود".
https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-السورية-الشيباني-في-لقائه-مع-بوتين-أكد-التزام-دمشق-بتصحيح-العلاقات-مع-موسكو-1103249843.html
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حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية: دور روسيا محوري في استقرار سوريا وبناء دولة المواطنة

18:20 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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علق أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، اليوم الجمعة، على زيارة وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى موسكو ولقائه التاريخي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى "أهمية هذه الزيارة وما قد يترتب عليها من نتائج إيجابية".
وأوضح مرعي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا الاتحادية تلعب دورا محوريا في إعادة بناء سوريا الجديدة، وأن السلطة الجديدة في دمشق لا يمكنها تجاهل هذا الدور"، مشددا على "أهمية مساهمة موسكو في تثبيت الاستقرار في سوريا وبناء دولة المواطنة المتساوية لجميع السوريين".
كما أكد مرعي "أهمية دعوة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى زيارة موسكو"، واصفا هذه الدعوة بأنها "نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الثنائية"، مذكرا بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الخارجية السورية: الشيباني في لقائه مع بوتين أكد التزام دمشق بتصحيح العلاقات مع موسكو
أمس, 19:59 GMT
وتوقع محمود مرعي أن تعمل روسيا، بحكم علاقاتها الجيدة مع إسرائيل، على "تهدئة الأوضاع بين الجانبين، والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا"، وإيقاف المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمها وفتح "ممر داوود".
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