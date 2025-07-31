https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-السورية-الشيباني-في-لقائه-مع-بوتين-أكد-التزام-دمشق-بتصحيح-العلاقات-مع-موسكو-1103249843.html
الخارجية السورية: الشيباني في لقائه مع بوتين أكد التزام دمشق بتصحيح العلاقات مع موسكو
الخارجية السورية: الشيباني في لقائه مع بوتين أكد التزام دمشق بتصحيح العلاقات مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث أكد الشيباني خلال اللقاء على التزام... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T19:59+0000
2025-07-31T19:59+0000
2025-07-31T19:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "اللقاء التاريخي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السيادة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية".وأردفت الخارجية السورية أن "اللقاء يمثل مؤشرا سياسيا قويا على بدء مسار إعادة العلاقات السورية الروسية، بما يعزز التوازن الإقليمي ويخدم تمكين الدولة السورية".وقال لافروف، عقب محادثاته مع نظيره السوري أسعد الشيباني، في العاصمة الروسية موسكو: "نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للشعب السوري في إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، كما اتفقنا على مواصلة الحوار حول هذه القضايا".وأشار لافروف إلى أن "روسيا كانت دائما ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الأخرى، وتصفية الحسابات بين الدول المختلفة"، مضيفًا: "لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى توحيد الجهود الدولية في اتجاه واحد لتطبيع الوضع في المنطقة".وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو
https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-دمشق-مهتمة-بدعم-روسيا-لبناء-سوريا-موحدة-وقوية--عاجل-----1103218959.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
الخارجية السورية: الشيباني في لقائه مع بوتين أكد التزام دمشق بتصحيح العلاقات مع موسكو
صرحت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث أكد الشيباني خلال اللقاء على التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا.
وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "اللقاء التاريخي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام السيادة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية".
وأضافت إدارة الإعلام أن وزير الخارجية الشيباني أكد التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا على أسس جديدة تراعي مصالح الشعب السوري وتفتح آفاق شراكة متوازنة.
وأردفت الخارجية السورية أن "اللقاء يمثل مؤشرا سياسيا قويا على بدء مسار إعادة العلاقات السورية الروسية، بما يعزز التوازن الإقليمي ويخدم تمكين الدولة السورية".
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لمساعدة سوريا، في مرحلة التعافي بعد الصراع، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع سوريا.
وقال لافروف، عقب محادثاته مع نظيره السوري أسعد الشيباني، في العاصمة الروسية موسكو: "نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للشعب السوري في إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، كما اتفقنا على مواصلة الحوار حول هذه القضايا".
وأضاف أن هذا الموقف لا يعتمد على الوضع السياسي أو تغير الحكومات، بل يرتكز على تقاليد عريقة من الصداقة والاحترام المتبادل.
وأشار لافروف إلى أن "روسيا كانت دائما ضد استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الأخرى، وتصفية الحسابات بين الدول المختلفة"، مضيفًا: "لذلك فإننا ندعو باستمرار إلى توحيد الجهود الدولية في اتجاه واحد لتطبيع الوضع في المنطقة".