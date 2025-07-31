وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو - عاجل
13:40 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 13:50 GMT 31.07.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseاجتماع لوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، في العاصمة الروسية موسكو.
© Photo / Russian Ministry of Defense
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اجتمع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، في العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزيري الدفاع الروسي والسوري اجتمعا في موسكو وناقشا آفاق التعاون، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.
⚡️ بيلوسوف يجتمع في موسكو مع وزير دفاع الحكومة الانتقالية السورية اللواء مرهف أبو قصرة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 31, 2025
🔸بيلوسوف ووزير الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية يناقشان آفاق التعاون بين وزارتي دفاع البلدين
◀️وزارة الدفاع الروسية pic.twitter.com/Prz4m4Ewkw
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "في 31 يوليو/تموز 2025، التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في موسكو مع وزير دفاع الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية السورية، اللواء مرهف أبو قصر. وناقش الطرفان خلال المحادثات آفاق التعاون بين وزارتي الدفاع والوضع في الشرق الأوسط".