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وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو - عاجل
وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو - عاجل
سبوتنيك عربي
اجتمع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، في العاصمة الروسية موسكو. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T13:40+0000
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزيري الدفاع الروسي والسوري اجتمعا في موسكو وناقشا آفاق التعاون، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "في 31 يوليو/تموز 2025، التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في موسكو مع وزير دفاع الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية السورية، اللواء مرهف أبو قصر. وناقش الطرفان خلال المحادثات آفاق التعاون بين وزارتي الدفاع والوضع في الشرق الأوسط".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو - عاجل

13:40 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 13:50 GMT 31.07.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseاجتماع لوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، في العاصمة الروسية موسكو.
اجتماع لوزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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اجتمع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، مع نظيره السوري اللواء مرهف أبو قصرة، في العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزيري الدفاع الروسي والسوري اجتمعا في موسكو وناقشا آفاق التعاون، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "في 31 يوليو/تموز 2025، التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسؤوف في موسكو مع وزير دفاع الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية السورية، اللواء مرهف أبو قصر. وناقش الطرفان خلال المحادثات آفاق التعاون بين وزارتي الدفاع والوضع في الشرق الأوسط".
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