https://sarabic.ae/20250731/لافروف-يؤكد-خلال-محادثاته-مع-نظيره-السوري-الموقف-المبدئي-الداعم-لسيادة-سوريا---عاجل---1103230921.html
لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، التزام موسكو بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أهمية حل... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T12:32+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، في موسكو: "خلال تبادل الآراء حول الوضع في سوريا وما حولها، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها".وأضاق البيان أن "الجانبين أعربا عقب المحادثات عن موقف مشترك لصالح تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات بشأن الأجندات الثنائية والدولية".وفي وقت لاحق، عقد لافروف ونظيره السوري مؤتمرا صحفيا، أكد فيه لافروف أن روسيا مستعدة لمساعدة سوريا، في مرحلة التعافي بعد الصراع، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع سوريا، وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية السوري عن تطلعه إلى تعاون روسي في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.الشيباني: دمشق مهتمة بدعم روسيا لبناء سوريا موحدة وقويةلافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا
https://sarabic.ae/20250731/-بث-مباشر-لافروف-والشيباني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-بعد-المحادثات-في-موسكو--1103221613.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
12:32 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 13:16 GMT 31.07.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، التزام موسكو بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أهمية حل المشاكل الداخلية لسوريا من قبل السوريين أنفسهم من خلال الحوار.
وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، في موسكو: "خلال تبادل الآراء حول الوضع في سوريا وما حولها، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها".
وتابع البيان: "جرى التأكيد على أهمية حل جميع المشاكل الداخلية من قبل السوريين أنفسهم من خلال حوار واسع يهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والوئام الوطني، وضمان حماية الحقوق، ومراعاة مصالح جميع ممثلي المجتمع السوري المتعدد الطوائف".
وأضاق البيان أن "الجانبين أعربا عقب المحادثات عن موقف مشترك لصالح تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات بشأن الأجندات الثنائية والدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، محادثات في العاصمة موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بين البلدين.
وفي وقت لاحق، عقد لافروف ونظيره السوري مؤتمرا صحفيا، أكد فيه لافروف أن روسيا مستعدة لمساعدة سوريا
، في مرحلة التعافي بعد الصراع، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع سوريا، وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية السوري عن تطلعه إلى تعاون روسي في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.