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بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
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لافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا
لافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بي البلدين. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T08:17+0000
2025-07-31T08:57+0000
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وقال وزير الخارجية الروسي، إن الجانب الروسي يعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية في روسيا، وتابع: "نعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية الأولى، المزمع عقدها في 15 تشرين الأول/ أكتوبر في روسيا".وبدوره، قال الشيباني: "الفترة الحالية مليئة بالتحديات والتهديدات المختلفة، لكنها أيضا فرصة لبناء سوريا موحدة وقوية. وبالطبع، نحن مهتمون بوجود روسيا معنا في هذا المسار".وأشار الشيباني إلى أن السلطات السورية تعمل حاليا على التغلب على التحديات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في البلاد والوضع في المنطقة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تخلى عن منصبه وغادر سوريا، وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.تعليقا على زيارة الشيباني إلى موسكو... خبير: روسيا تشكل عامل توازن إيجابي في المنطقة موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا
https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-دمشق-مهتمة-بدعم-روسيا-لبناء-سوريا-موحدة-وقوية--عاجل-----1103218959.html
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وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره السوري في العاصمة موسكو
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره السوري في العاصمة موسكو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

لافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا

08:17 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 08:57 GMT 31.07.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بي البلدين.
وقال وزير الخارجية الروسي، إن الجانب الروسي يعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية في روسيا، وتابع: "نعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية الأولى، المزمع عقدها في 15 تشرين الأول/ أكتوبر في روسيا".
© Ruptly
وأضاف لافروف: "نحن نتابع باهتمام عمليات المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا. ونتمنى بصدق أن يتغلب الشعب السوري، الذي تربطنا به صداقة راسخة، على جميع التحديات القائمة وأن يعود الوضع إلى طبيعته بالكامل".
وبدوره، قال الشيباني: "الفترة الحالية مليئة بالتحديات والتهديدات المختلفة، لكنها أيضا فرصة لبناء سوريا موحدة وقوية. وبالطبع، نحن مهتمون بوجود روسيا معنا في هذا المسار".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الشيباني: دمشق مهتمة بدعم روسيا لبناء سوريا موحدة وقوية
08:40 GMT
وأشار الشيباني إلى أن السلطات السورية تعمل حاليا على التغلب على التحديات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في البلاد والوضع في المنطقة.
ويعد هذا أول اجتماع رسمي للوزيرين في العاصمة الروسية، منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا
28 يوليو, 17:30 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تخلى عن منصبه وغادر سوريا، وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
تعليقا على زيارة الشيباني إلى موسكو... خبير: روسيا تشكل عامل توازن إيجابي في المنطقة
موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا
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