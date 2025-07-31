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لافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا

لافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بي البلدين. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الخارجية الروسي، إن الجانب الروسي يعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية في روسيا، وتابع: "نعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية الأولى، المزمع عقدها في 15 تشرين الأول/ أكتوبر في روسيا".وبدوره، قال الشيباني: "الفترة الحالية مليئة بالتحديات والتهديدات المختلفة، لكنها أيضا فرصة لبناء سوريا موحدة وقوية. وبالطبع، نحن مهتمون بوجود روسيا معنا في هذا المسار".وأشار الشيباني إلى أن السلطات السورية تعمل حاليا على التغلب على التحديات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في البلاد والوضع في المنطقة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تخلى عن منصبه وغادر سوريا، وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.تعليقا على زيارة الشيباني إلى موسكو... خبير: روسيا تشكل عامل توازن إيجابي في المنطقة موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا

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