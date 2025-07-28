https://sarabic.ae/20250728/موسكو-روسيا-مهتمة-بتحسين-الوضع-في-سوريا-1103134776.html
موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا
موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T17:30+0000
2025-07-28T17:30+0000
2025-07-28T17:30+0000
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وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "روسيا مهتمة بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".وتابع: "في الوقت ذاته، يجب أن يشعر جميع السوريين بالأمان في بلدهم. ولتحقيق ذلك، يجب على القيادة في دمشق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوحيد الشعب السوري واحترام حقوق جميع مواطني البلاد، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية"، مؤكداً أن "بناء سوريا الموحدة لا يزال "بعيدا جدا".وجاء في بيان الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، على أهمية دعم وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع مكونات الشعب السوري العرقية والدينية".بوتين يؤكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة سوريا ومراعاة حقوق جميع المكونات العرقية والدينيةروسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-نتنياهو-أهمية-دعم-وحدة-وسيادة-وسلامة-أراضي-سوريا--عاجل---1103129689.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "روسيا مهتمة بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".
وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".
وتابع: "في الوقت ذاته، يجب أن يشعر جميع السوريين بالأمان في بلدهم. ولتحقيق ذلك، يجب على القيادة في دمشق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوحيد الشعب السوري واحترام حقوق جميع مواطني البلاد، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية"، مؤكداً أن "بناء سوريا الموحدة لا يزال "بعيدا جدا".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.
وجاء في بيان الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، على أهمية دعم وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة
أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع مكونات الشعب السوري العرقية والدينية".