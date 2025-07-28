https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-نتنياهو-أهمية-دعم-وحدة-وسيادة-وسلامة-أراضي-سوريا--عاجل---1103129689.html
بوتين يؤكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة أراضي سوريا ومراعاة حقوق الأقليات
بوتين يؤكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة أراضي سوريا ومراعاة حقوق الأقليات
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T15:35+0000
2025-07-28T15:35+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".وتابع: "جرى بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت المؤيد للتسوية السلمية الحصرية للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة".وتابع: "في ظل التصعيد الأخير للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، وقواعد القانون الدولي، وتستحق إدانة قوية.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "جولة العنف الجديدة في سوريا، تثير قلقًا بالغًا في موسكو"، وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين.نتنياهو يخطط لإجراء محادثة مع بوتين على خلفية التصعيد مع إيرانروسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
https://sarabic.ae/20250716/روسيا-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102739802.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
بوتين يؤكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة أراضي سوريا ومراعاة حقوق الأقليات
15:35 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 28.07.2025)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "شدد فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، على أهمية دعم وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع مكونات الشعب السوري العرقية والدينية".
وتابع: "جرى بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت المؤيد للتسوية السلمية الحصرية للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة".
وتابع: "في ظل التصعيد الأخير للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وختم البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي والثنائي".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا،
تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، وقواعد القانون الدولي، وتستحق إدانة قوية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "جولة العنف الجديدة في سوريا، تثير قلقًا بالغًا في موسكو"، وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين.