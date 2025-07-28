https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-نتنياهو-أهمية-دعم-وحدة-وسيادة-وسلامة-أراضي-سوريا--عاجل---1103129689.html

بوتين يؤكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة أراضي سوريا ومراعاة حقوق الأقليات

بوتين يؤكد لنتنياهو أهمية دعم وحدة وسيادة أراضي سوريا ومراعاة حقوق الأقليات

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T15:35+0000

2025-07-28T15:35+0000

2025-07-28T16:04+0000

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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".وتابع: "جرى بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت المؤيد للتسوية السلمية الحصرية للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة".وتابع: "في ظل التصعيد الأخير للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، وقواعد القانون الدولي، وتستحق إدانة قوية.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "جولة العنف الجديدة في سوريا، تثير قلقًا بالغًا في موسكو"، وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين.نتنياهو يخطط لإجراء محادثة مع بوتين على خلفية التصعيد مع إيرانروسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"

https://sarabic.ae/20250716/روسيا-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102739802.html

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