https://sarabic.ae/20250717/الخارجية-الروسية-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-تشكل-انتهاكا-لسيادة-البلاد-وتستحق-إدانة-قوية--عاجل-1102754051.html

الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وتستحق إدانة قوية

الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وتستحق إدانة قوية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، وقواعد القانون الدولي، وتستحق إدانة قوية. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T09:25+0000

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن جولة العنف الجديدة في سوريا تثير قلقًا بالغًا في موسكو، وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين.وجاء في البيان: "تثير جولة العنف الجديدة في سوريا قلقا بالغا. ويعرب الجانب الروسي عن قلقه بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين. وينبع هذا القلق من أن الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم أمر غير مقبول. وتأمل موسكو أن يسهم تنفيذ الخطوات المخطط لها لتهدئة الوضع في تخفيف التوترات وتحقيق استقرار دائم للوضع في الجمهورية العربية السورية".وذكر البيان أنه، في 13 يوليو/تموز، اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء، بدأت بين وحدات من أبناء الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، ثم أُرسلت وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين إلى مركز المحافظة. وخلال الاشتباكات العنيفة التي شاركت فيها قوات الأمن وجماعات مسلحة محلية، قتل العشرات، بينهم مدنيون. وفي 16 يوليو/تموز، أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار.رافقت هذه الأحداث غارات مكثفة شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على الأراضي السورية، زعم الجانب الإسرائيلي أنها لحماية الدروز السوريين. وفي الوقت نفسه، تعرضت المنطقة الجنوبية والعاصمة السورية لهجمات، حيث استهدفت أيضًا مؤسسات حكومية، بما في ذلك مجمع مباني وزارة الدفاع والقصر الرئاسي في دمشق.وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.. صور وفيديوإسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم

https://sarabic.ae/20250717/بعد-التهدئة-في-السويداء-الشرع-يكشف-عن-وساطات-أوقفت-الضربات-الإسرائيلية-على-دمشق-1102748701.html

https://sarabic.ae/20250717/الشرع-قررنا-تكليف-الفصائل-المحلية-وشيوخ-العقل-مسؤولية-حفظ-الأمن-في-السويداء-1102744801.html

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