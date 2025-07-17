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الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وتستحق إدانة قوية
الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وتستحق إدانة قوية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، وقواعد القانون الدولي، وتستحق إدانة قوية. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن جولة العنف الجديدة في سوريا تثير قلقًا بالغًا في موسكو، وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين.وجاء في البيان: "تثير جولة العنف الجديدة في سوريا قلقا بالغا. ويعرب الجانب الروسي عن قلقه بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين. وينبع هذا القلق من أن الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم أمر غير مقبول. وتأمل موسكو أن يسهم تنفيذ الخطوات المخطط لها لتهدئة الوضع في تخفيف التوترات وتحقيق استقرار دائم للوضع في الجمهورية العربية السورية".وذكر البيان أنه، في 13 يوليو/تموز، اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء، بدأت بين وحدات من أبناء الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، ثم أُرسلت وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين إلى مركز المحافظة. وخلال الاشتباكات العنيفة التي شاركت فيها قوات الأمن وجماعات مسلحة محلية، قتل العشرات، بينهم مدنيون. وفي 16 يوليو/تموز، أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار.رافقت هذه الأحداث غارات مكثفة شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على الأراضي السورية، زعم الجانب الإسرائيلي أنها لحماية الدروز السوريين. وفي الوقت نفسه، تعرضت المنطقة الجنوبية والعاصمة السورية لهجمات، حيث استهدفت أيضًا مؤسسات حكومية، بما في ذلك مجمع مباني وزارة الدفاع والقصر الرئاسي في دمشق.وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.. صور وفيديوإسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وتستحق إدانة قوية

09:25 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 17.07.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، تشكل انتهاكا لسيادة البلاد، وقواعد القانون الدولي، وتستحق إدانة قوية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن جولة العنف الجديدة في سوريا تثير قلقًا بالغًا في موسكو، وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين.
وجاء في البيان: "تثير جولة العنف الجديدة في سوريا قلقا بالغا. ويعرب الجانب الروسي عن قلقه بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة حول أعمال انتقامية وحشية غير مقبولة ضد المدنيين. وينبع هذا القلق من أن الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم أمر غير مقبول. وتأمل موسكو أن يسهم تنفيذ الخطوات المخطط لها لتهدئة الوضع في تخفيف التوترات وتحقيق استقرار دائم للوضع في الجمهورية العربية السورية".
وأشار البيان إلى أن الهجمات في سوريا تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، وتستحق إدانة شديدة. وأضاف: "قيّم الجانب الروسي مرارًا الأعمال العسكرية التعسفية الإسرائيلية في سوريا. هذه الهجمات، التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، تستحق إدانة شديدة. وتؤكد موسكو موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها".
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وذكر البيان أنه، في 13 يوليو/تموز، اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء، بدأت بين وحدات من أبناء الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، ثم أُرسلت وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين إلى مركز المحافظة. وخلال الاشتباكات العنيفة التي شاركت فيها قوات الأمن وجماعات مسلحة محلية، قتل العشرات، بينهم مدنيون. وفي 16 يوليو/تموز، أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
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رافقت هذه الأحداث غارات مكثفة شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على الأراضي السورية، زعم الجانب الإسرائيلي أنها لحماية الدروز السوريين. وفي الوقت نفسه، تعرضت المنطقة الجنوبية والعاصمة السورية لهجمات، حيث استهدفت أيضًا مؤسسات حكومية، بما في ذلك مجمع مباني وزارة الدفاع والقصر الرئاسي في دمشق.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".
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