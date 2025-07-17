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بعد التهدئة في السويداء... الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق
بعد التهدئة في السويداء... الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، إلى وجود وساطات دولية بُذلت لوقف الضربات الإسرائيلية على المؤسسات الحكومية والمنشآت المدنية في... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الشرع، في كلمة متلفزة بُثت فجر اليوم الخميس، إن "جهود الدولة نجحت في إعادة الاستقرار وطرد الفصائل الخارجة عن القانون في السويداء، رغم التدخلات الإسرائيلية".وأضاف الشرع: "وهنا، لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود، ما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق، لولا تدخل فعال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية، التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول".وكان الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، قد ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني الملك عبد الله، بالتدخل لحماية الدروز في سوريا.وشنّت إسرائيل، يوم أمس الأربعاء، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا، واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة، و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق.وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.. صور وفيديوإسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم
https://sarabic.ae/20250717/الشرع-قررنا-تكليف-الفصائل-المحلية-وشيوخ-العقل-مسؤولية-حفظ-الأمن-في-السويداء-1102744801.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بعد التهدئة في السويداء... الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق

06:42 GMT 17.07.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
أشار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، إلى وجود وساطات دولية بُذلت لوقف الضربات الإسرائيلية على المؤسسات الحكومية والمنشآت المدنية في البلاد.
وقال الشرع، في كلمة متلفزة بُثت فجر اليوم الخميس، إن "جهود الدولة نجحت في إعادة الاستقرار وطرد الفصائل الخارجة عن القانون في السويداء، رغم التدخلات الإسرائيلية".
وأضاف الشرع: "وهنا، لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود، ما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق، لولا تدخل فعال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية، التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "واشنطن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار". وأكد ترامب أن "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الطرفين.

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الشرع يعلن تكليف فصائل محلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء
01:41 GMT

وبدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد مشاركته باجتماع غير رسمي حول قبرص: "نحن على تواصل وثيق مع دول المنطقة المعنية، منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على سوريا".

وكان الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، قد ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني الملك عبد الله، بالتدخل لحماية الدروز في سوريا.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الشرع: إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات
01:25 GMT
وشنّت إسرائيل، يوم أمس الأربعاء، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا، واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة، و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".
بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.. صور وفيديو
إسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم
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