https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-لافروف-يعقد-محادثات-مع-وزير-الخارجية-السوري-يوم-غد-في-موسكو--عاجل-1103198456.html
الخارجية الروسية: لافروف يعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري يوم غد في موسكو
الخارجية الروسية: لافروف يعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري يوم غد في موسكو
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:22+0000
2025-07-30T15:22+0000
2025-07-30T15:56+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f4c4d8766699114ab0cf1c72b7a0a0.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في 31 يوليو/تموز، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني".وفي فبراير/ شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد لصالح الشعب السوري.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250728/موسكو-روسيا-مهتمة-بتحسين-الوضع-في-سوريا-1103134776.html
https://sarabic.ae/20250730/تركيا-تعلن-بدء-تصدير-الغاز-والكهرباء-إلى-سوريا-الشهر-المقبل-1103186249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24026f5a685a43cc09e8bac0d954d518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: لافروف يعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري يوم غد في موسكو
15:22 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 15:56 GMT 30.07.2025)
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو، يوم غد الخميس.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في 31 يوليو/تموز، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني".
وأضافت: "من المقرر مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والقضايا الدولية والإقليمية".
وفي فبراير/ شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد لصالح الشعب السوري.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.