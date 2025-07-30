إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية

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بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
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59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250730/إعلام-سوري-الشيباني-يتوجه-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية--1103195950.html
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:44+0000
2025-07-30T13:44+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
زيارة
وزير الخارجية السوري
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ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وبين روسيا.وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة".وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".وعقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".
https://sarabic.ae/20250728/موسكو-روسيا-مهتمة-بتحسين-الوضع-في-سوريا-1103134776.html
https://sarabic.ae/20250716/روسيا-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102739802.html
https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زيارة, وزير الخارجية السوري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زيارة, وزير الخارجية السوري

إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية

13:44 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudaniوزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.
ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وبين روسيا.

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا
28 يوليو, 17:30 GMT
وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة".
وكان لافروف أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، مشيراً إلى أن "السلطات السورية الجديدة تؤكد علناً ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
16 يوليو, 19:36 GMT
وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".
وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة
11 مارس, 10:17 GMT
وعقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".
وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".
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