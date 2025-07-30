https://sarabic.ae/20250730/إعلام-سوري-الشيباني-يتوجه-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية--1103195950.html

إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية

إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية

سبوتنيك عربي

من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T13:44+0000

2025-07-30T13:44+0000

2025-07-30T13:44+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

زيارة

وزير الخارجية السوري

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ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وبين روسيا.وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة".وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".وعقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".

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