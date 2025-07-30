https://sarabic.ae/20250730/إعلام-سوري-الشيباني-يتوجه-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية--1103195950.html
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:44+0000
2025-07-30T13:44+0000
2025-07-30T13:44+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
زيارة
وزير الخارجية السوري
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ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وبين روسيا.وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة".وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".وعقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".
https://sarabic.ae/20250728/موسكو-روسيا-مهتمة-بتحسين-الوضع-في-سوريا-1103134776.html
https://sarabic.ae/20250716/روسيا-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102739802.html
https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زيارة, وزير الخارجية السوري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زيارة, وزير الخارجية السوري
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غدا الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.
ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الروس
، وتعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وبين روسيا.
وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".
وأشار إلى أن موسكو قدمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا
، قائلا: "تم تقديم جميع الضمانات، وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة".
وكان لافروف أعلن، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا، مشيراً إلى أن "السلطات السورية الجديدة تؤكد علناً ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا".
وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي
، أمس الثلاثاء: "روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية"، مؤكدا اهتمام بلاده بتصحيح الوضع في البلاد بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".
وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".
وعقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو
وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".
وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا، وأسفرت المفاوضات عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأكد البيان أن "روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات".