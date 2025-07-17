https://sarabic.ae/20250717/موسكو-هناك-فظائع-ترتكبها-فصائل-مسلحة-في-سوريا-وتهاجم-المدنيين-مثلما-حدث-في-الساحل-السوري-1102776383.html
موسكو: هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري
موسكو: هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T20:10+0000
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وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن حول سوريا: "هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري، ويجب ضمان مستقبل سلمي لسوريا واستقرار الأوضاع في سوريا ممكن عبر الحوار وبمشاركة جميع الأطياف".وأضاف: "روسيا تطالب السلطات السورية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين الروس والمنشآت الروسية في البلاد في ظل التصعيد المستمر".وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
موسكو: هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري.
وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن حول سوريا: "هناك فظائع ترتكبها فصائل مسلحة في سوريا وتهاجم المدنيين مثلما حدث في الساحل السوري، ويجب ضمان مستقبل سلمي لسوريا واستقرار الأوضاع في سوريا ممكن عبر الحوار وبمشاركة جميع الأطياف".
وتابع: "نشهد دوامة عنف خطيرة في سوريا وتربطنا بالشعب السوري صداقة قوية".
وأضاف: "روسيا تطالب السلطات السورية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين الروس والمنشآت الروسية في البلاد في ظل التصعيد المستمر".
وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.
واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.
وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.