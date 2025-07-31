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بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
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تعليقا على زيارة الشيباني إلى موسكو... خبير: روسيا تشكل عامل توازن إيجابي في المنطقة
تعليقا على زيارة الشيباني إلى موسكو... خبير: روسيا تشكل عامل توازن إيجابي في المنطقة
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن السوري والإقليمي ومدير مركز كاندل للدراسات، عباس شريفة، على زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى موسكو للقاء بنظيره الروسي، سيرغي... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T08:34+0000
2025-07-31T08:34+0000
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وأشار شريفة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الزيارة تأتي في أجواء إيجابية عقب المواقف الروسية الداعمة لوحدة الأراضي السورية ورفع العقوبات عنها، مع التأكيد المستمر على أهمية الاستقرار وتثبيت الأمن". وأكد شريفة على عمق المصالح التاريخية مع موسكو التي "لا يمكن تجاوزها بسهولة"، مشددا أن روسيا تشكل "عامل توازن إيجابي في المنطقة"، وأن "العلاقة معها تكتسب طابع الاستدامة". وأشار إلى "أهمية استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لما تمثله من دعم لمصالح موسكو في أفريقيا، ولإعادة تسليح الجيش السوري، إضافة إلى المساندة في مواجهة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، سواء عبر تبادل المعلومات أو العمليات المباشرة، فضلًا عن التعاون في مجال البنية التحتية البحرية لضبط الحدود البحرية السورية شديدة الحساسية، بالاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في هذا المجال".وأكد على أهمية هذا الدور في "دعم الاستقرار في سوريا من خلال الضغط على إسرائيل لردع نواياها العدوانية، وكذلك عبر التواصل مع الولايات المتحدة لحل الأزمات العالقة، استنادًا إلى الموقف الروسي العادل تجاه القضايا العربية عمومًا وتجاه سوريا بشكل خاص".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو، اليوم الخميس.وفي فبراير/ شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد لصالح الشعب السوري.وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سورياإعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-لافروف-يعقد-محادثات-مع-وزير-الخارجية-السوري-يوم-غد-في-موسكو--عاجل-1103198456.html
https://sarabic.ae/20250730/إعلام-سوري-الشيباني-يتوجه-إلى-موسكو-في-زيارة-رسمية--1103195950.html
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حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تعليقا على زيارة الشيباني إلى موسكو... خبير: روسيا تشكل عامل توازن إيجابي في المنطقة

08:34 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudaniوزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Thaier Al-Sudani
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علق الباحث في الشأن السوري والإقليمي ومدير مركز كاندل للدراسات، عباس شريفة، على زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى موسكو للقاء بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، مشيرا إلى أنها "تأتي تتويجا لمجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات التي جرت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع".
وأشار شريفة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الزيارة تأتي في أجواء إيجابية عقب المواقف الروسية الداعمة لوحدة الأراضي السورية ورفع العقوبات عنها، مع التأكيد المستمر على أهمية الاستقرار وتثبيت الأمن".

وأوضح أن "دعم موسكو سبق الطلب، سواء عبر موقفها السياسي الواضح ضد الاعتداءات الإسرائيلية ودعمها في مجلس الأمن، أو من خلال ملفات التعاون بين البلدين على صعيد المصالح الاقتصادية".

وأكد شريفة على عمق المصالح التاريخية مع موسكو التي "لا يمكن تجاوزها بسهولة"، مشددا أن روسيا تشكل "عامل توازن إيجابي في المنطقة"، وأن "العلاقة معها تكتسب طابع الاستدامة".
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الخارجية الروسية: لافروف يعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري يوم غد في موسكو
أمس, 15:22 GMT
وأشار إلى "أهمية استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لما تمثله من دعم لمصالح موسكو في أفريقيا، ولإعادة تسليح الجيش السوري، إضافة إلى المساندة في مواجهة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، سواء عبر تبادل المعلومات أو العمليات المباشرة، فضلًا عن التعاون في مجال البنية التحتية البحرية لضبط الحدود البحرية السورية شديدة الحساسية، بالاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في هذا المجال".

وعوّل شريفة على "الدور المحوري والمهم جدا لروسيا في هذه المرحلة، في إطار الحفاظ على علاقات متوازنة، إذ تمثل موسكو أحد أبرز ركائز هذا التوازن مع الغرب وكثير من الفاعلين الدوليين والإقليميين".

وأكد على أهمية هذا الدور في "دعم الاستقرار في سوريا من خلال الضغط على إسرائيل لردع نواياها العدوانية، وكذلك عبر التواصل مع الولايات المتحدة لحل الأزمات العالقة، استنادًا إلى الموقف الروسي العادل تجاه القضايا العربية عمومًا وتجاه سوريا بشكل خاص".
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
أمس, 13:44 GMT
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو، اليوم الخميس.

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في 31 يوليو/تموز، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني".

وفي فبراير/ شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد لصالح الشعب السوري.
وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".
موسكو: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا
إعلام سوري: الشيباني يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية
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