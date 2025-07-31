https://sarabic.ae/20250731/-بث-مباشر-لافروف-والشيباني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-بعد-المحادثات-في-موسكو--1103221613.html
بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الهميس، بأن روسيا تسعى إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع سوريا. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T09:06+0000
2025-07-31T09:06+0000
2025-07-31T09:16+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره السوري أسعد الشيباني: "موقفنا المؤيد لتطوير التعاون مع الجمهورية العربية السورية ثابت. ونهدف إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين شعبينا".وأضاف أن هذا الموقف لا يعتمد على الوضع السياسي أو تغير الحكومات، بل يرتكز على تقاليد عريقة من الصداقة والاحترام المتبادل.وأعرب فروف، عن امتنان روسيا لسوريا على الخطوات التي تتخذها لضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في البلاد.وقال: "نحن ممتنون لزملائنا السوريين على الخطوات التي يتخذونها لضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في الجمهورية العربية السورية".وقال لافروف: "روسيا مستعدة لمساعدة سوريا في مرحلة التعافي بعد الصراع".وأكد لافرف أن "سوريا صديق مقرب لموسكو وروسيا تهدف إلى تمتين العلاقات متبادلة المنفعة معها".ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بي البلدين.
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وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السوري عقب محادثات أجرياها في العاصمة موسكو
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السوري عقب محادثات أجرياها في العاصمة موسكو
2025-07-31T09:06+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, видео
روسيا, أخبار سوريا اليوم, видео
بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
09:06 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 09:16 GMT 31.07.2025)
يتبع
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الهميس، بأن روسيا تسعى إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع سوريا.
وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره السوري أسعد الشيباني: "موقفنا المؤيد لتطوير التعاون مع الجمهورية العربية السورية ثابت. ونهدف إلى تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين شعبينا".
وأضاف أن هذا الموقف لا يعتمد على الوضع السياسي أو تغير الحكومات، بل يرتكز على تقاليد عريقة من الصداقة والاحترام المتبادل.
وأعرب فروف، عن امتنان روسيا لسوريا على الخطوات التي تتخذها لضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في البلاد.
وقال: "نحن ممتنون لزملائنا السوريين على الخطوات التي يتخذونها لضمان أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في الجمهورية العربية السورية".
وقال لافروف: "روسيا مستعدة لمساعدة سوريا في مرحلة التعافي بعد الصراع".
وأكد لافرف أن "سوريا صديق مقرب لموسكو وروسيا تهدف إلى تمتين العلاقات متبادلة المنفعة معها".
ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بي البلدين.