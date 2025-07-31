https://sarabic.ae/20250731/تصويت-هل-تعتبر-زيارة-الشيباني-بداية-لانفتاح-العلاقات-بين-موسكو-ودمشق؟----1103225056.html
تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟
تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بين البلدين. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T10:24+0000
2025-07-31T10:24+0000
2025-07-31T10:24+0000
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وقال الشيباني، خلال اجتماعه مع لافروف، إن "سوريا مهتمة بوجود روسيا إلى جوارها في عملية استعادة بناء سوريا موحدة وقوية".وأضاف: "نحن هنا اليوم لنمثل سوريا الجديدة، نريد أيضا أن نفتتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل".من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحن نتابع باهتمام عمليات المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا. ونتمنى بصدق أن يتغلب الشعب السوري، الذي تربطنا به صداقة راسخة، على جميع التحديات القائمة وأن يعود الوضع إلى طبيعته بالكامل".برأيك... هل تعتبر زيارة الشيباني إلى روسيا بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟تصويت.. برأيك هل يكون اجتماع الوزيرين السوري والإسرئيلي في باريس بداية لمرحلة التطبيع بين الدولتين؟تصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟
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استطلاعات الرأي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, опросы
تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، تطرقا فيها إلى العلاقات بين البلدين.
وقال الشيباني، خلال اجتماعه مع لافروف، إن "سوريا مهتمة بوجود روسيا إلى جوارها في عملية استعادة بناء سوريا موحدة وقوية".
وأضاف: "نحن هنا اليوم لنمثل سوريا الجديدة، نريد أيضا أن نفتتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل".
وتابع وزير الخارجية السوري: "الفترة الحالية مليئة بالتحديات والتهديدات المختلفة، لكن هناك أيضا فرصة لبناء سوريا موحدة وقوية. وبالطبع، نحن مهتمون بوجود روسيا معنا في هذا المسار".
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحن نتابع باهتمام عمليات المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا. ونتمنى بصدق أن يتغلب الشعب السوري، الذي تربطنا به صداقة راسخة، على جميع التحديات القائمة وأن يعود الوضع إلى طبيعته بالكامل".
برأيك... هل تعتبر زيارة الشيباني إلى روسيا بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟