https://sarabic.ae/20250801/ممر-بين-إسرائيل-والسويداء-أدرعي-يتجول-في-قطنا-وسوريا-لا-تزال-راعية-للإرهاب-بعيون-واشنطن-1103256778.html
ممر بين إسرائيل والسويداء... أدرعي يتجول في قطنا وسوريا لا تزال راعية للإرهاب بعيون واشنطن
ممر بين إسرائيل والسويداء... أدرعي يتجول في قطنا وسوريا لا تزال راعية للإرهاب بعيون واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن إدارة رئيس السلطة المؤقتة، أحمد الشرع، تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مقتل مواطن أمريكي في... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-01T07:38+0000
2025-08-01T07:38+0000
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كما أكد باراك أن الخارجية الأمريكية لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى ترى ما سيحصل لاحقا من قبل إدارة الرئيس أحمد الشرع.وأضاف: "التدخل الإسرائيلي في سوريا يعقد الأمور لأنه لم يتم التوصل لتفاهم بعد بخصوص العلاقة بين سوريا وإسرائيل".ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد نداف شوشاني، يوم أمس الخميس، صورا قال إنها للمتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي خلال زيارته لما سماه بـ"المجتمعات الدرزية" في سوريا.وأرفق شوشاني منشوره بمجموعة من الصور يظهر فيها أدرعي وهو يلتقي عددا من الأشخاص المرتدين لزي رجال الدين الدروز في مواقع متعددة. وقال شوشاني: "هكذا يرحب بصديقي أفيخاي أدرعي في المجتمعات الدرزية داخل سوريا".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لجولة تفقدية أجراها أدرعي في القرى الدرزية الواقعة بين جبل الشيخ وريف دمشق، للاطلاع على مشاريع "مدنية" ينفذها الجيش الإسرائيلي مخصصة لمساعدة الدروز.وكتب سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال يوم أمس الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".وأردف: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس (آذار) الماضي".إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
https://sarabic.ae/20250731/سموتريتش-يدعو-لإقامة-ممر-إنساني-لإدخال-الغذاء-والدواء-للدروز-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1103218448.html
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أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السويداء, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ممر بين إسرائيل والسويداء... أدرعي يتجول في قطنا وسوريا لا تزال راعية للإرهاب بعيون واشنطن
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن إدارة رئيس السلطة المؤقتة، أحمد الشرع، تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مقتل مواطن أمريكي في السويداء، مؤكدا عزم بلاده محاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما أكد باراك أن الخارجية الأمريكية لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى ترى ما سيحصل لاحقا من قبل إدارة الرئيس أحمد الشرع.
وأضاف: "التدخل الإسرائيلي في سوريا يعقد الأمور لأنه لم يتم التوصل لتفاهم بعد بخصوص العلاقة بين سوريا وإسرائيل".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد نداف شوشاني، يوم أمس الخميس، صورا قال إنها للمتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي خلال زيارته لما سماه بـ"المجتمعات الدرزية" في سوريا.
وأرفق شوشاني منشوره بمجموعة من الصور يظهر فيها أدرعي وهو يلتقي عددا من الأشخاص المرتدين لزي رجال الدين الدروز في مواقع متعددة. وقال شوشاني: "هكذا يرحب بصديقي أفيخاي أدرعي في المجتمعات الدرزية داخل سوريا".
وأردف شوشاني: "عندما تمنع إسرائيل مجزرة بحق أقلية من المدنيين الأبرياء، لا تسمع شيئا، وعندما تدافع إسرائيل عن نفسها في حرب بدأتها جماعة إرهابية (يقصد حرب غزة)، لا تسمع إلا اتهامات باطلة بالإبادة الجماعية".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لجولة تفقدية أجراها أدرعي في القرى الدرزية الواقعة بين جبل الشيخ وريف دمشق، للاطلاع على مشاريع "مدنية" ينفذها الجيش الإسرائيلي مخصصة لمساعدة الدروز.
يأتي ذلك في خضم مطالبة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم أمس الخميس، بإقامة ممر فوري بين إسرائيل ومحافظة السويداء السورية، بحجة إتاحة إدخال المساعدات للدروز، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم.
وكتب سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال يوم أمس الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".
وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".
وأردف: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس (آذار) الماضي".