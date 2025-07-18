إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
08:56 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 09:02 GMT 18.07.2025)
© AP Photo / Leo Correaيتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية، أمرت بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز في محافظة السويداء جنوبب سوريا، على حد قولها.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.
*שר החוץ סער הורה על העברת סיוע הומניטרי לדרוזים בסווידא*— יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) July 18, 2025
על רקע התקיפות האחרונות נגד הדרוזים בסווידא והמצב ההומניטרי החמור באיזור, ובהתאם לצרכים בשטח - שר החוץ גדעון סער הורה על העברה דחופה של סיוע הומניטרי לדרוזים בסווידא.
חבילת הסיוע, בשווי 2 מיליון ש״ח, תכלול - בין היתר -… pic.twitter.com/vKT3kWL8JL
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء والوضع الإنساني المتردي في المنطقة، وتماشيًا مع الاحتياجات الميدانية، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر، بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء".
أمس, 19:34 GMT
وبحسب البيان، تبلغ قيمة المساعدات حوالي مليوني شيكل، تشمل طرودًا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، على أن يتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "المساعدات الإنسانية ستوجه بشكل مُستهدف إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء، والتي تضررت بشكل مباشر من الهجمات العنيفة ضد الدروز".
وشنّت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أول أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.
واعتبرت الحكومة السورية الانتقالية أن "الغارات تمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني"، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.
واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، استمرت لأيام عدة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية الانتقالية للسيطرة على المحافظة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.