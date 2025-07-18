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‌‏إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
‌‏إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ‌إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية، أمرت بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز في محافظة السويداء جنوبب سوريا، على حد... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T08:56+0000
2025-07-18T09:02+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن ‌‏وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء والوضع الإنساني المتردي في المنطقة، وتماشيًا مع الاحتياجات الميدانية، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر، بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء".وبحسب البيان، تبلغ قيمة المساعدات حوالي مليوني شيكل، تشمل طرودًا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، على أن يتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية.وشنّت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أول أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية الانتقالية أن "الغارات تمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني"، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، استمرت لأيام عدة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية الانتقالية للسيطرة على المحافظة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250717/الخارجية-الأمريكية-السلام-بين-سوريا-وإسرائيل-ضروري-1102775831.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

‌‏إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا

08:56 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 09:02 GMT 18.07.2025)
© AP Photo / Leo Correaيتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
يتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت وسائل إعلام ‌إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية، أمرت بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز في محافظة السويداء جنوبب سوريا، على حد قولها.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن ‌‏وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء والوضع الإنساني المتردي في المنطقة، وتماشيًا مع الاحتياجات الميدانية، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر، بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الخارجية الأمريكية: السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري
أمس, 19:34 GMT
وبحسب البيان، تبلغ قيمة المساعدات حوالي مليوني شيكل، تشمل طرودًا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، على أن يتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "المساعدات الإنسانية ستوجه بشكل مُستهدف إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء، والتي تضررت بشكل مباشر من الهجمات العنيفة ضد الدروز".
وشنّت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أول أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.
واعتبرت الحكومة السورية الانتقالية أن "الغارات تمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني"، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.
واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، استمرت لأيام عدة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية الانتقالية للسيطرة على المحافظة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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