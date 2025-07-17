https://sarabic.ae/20250717/أردوغان-إسرائيل-دولة-إرهاب-لا-تعترف-بقانون-ولا-قواعد-وليس-لها-مبادئ-1102773029.html

أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" لا تعترف بقانون ولا قواعد وليس لها مبادئ

أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" لا تعترف بقانون ولا قواعد وليس لها مبادئ

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "إسرائيل تمارس الإرهاب وتتذرع بالدروز لتوسيع عدوانها في سوريا"، مضيفا: "هذه الممارسات تعكس سياسة البلطجة التي تنتهجها تل... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T17:34+0000

2025-07-17T17:34+0000

2025-07-17T17:52+0000

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رجب طيب أردوغان

أحمد الشرع

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جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على "تلغرام"، اليوم الخميس، أشارت فيها إلى قول أردوغان إن "إسرائيل أصبحت "دولة إرهاب" لا تعترف بأي قانون أو قواعد أو مبادئ".وتابع: "عدوانية إسرائيل تمثل أكبر مشكلة في المنطقة حاليا"، مشددا على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية.وتابع: "سوريا ستتجاوز هذه الصعوبات بفضل القيادة الحكيمة لأخي العزيز أحمد الشرع".وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250717/أردوغان-يؤكد-للشرع-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102768021.html

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