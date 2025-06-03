https://sarabic.ae/20250603/المبعوث-الأمريكي-وجودنا-العسكري-في-سوريا-سيقتصر-على-قاعدة-واحدة-1101269842.html
المبعوث الأمريكي: وجودنا العسكري في سوريا سيقتصر على قاعدة واحدة
المبعوث الأمريكي: وجودنا العسكري في سوريا سيقتصر على قاعدة واحدة
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إن واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنها تعمل على إغلاق جميع قواعدها العسكرية هناك. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T12:22+0000
2025-06-03T12:22+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام تركية، يوم الاثنين، قال فيها باراك إن واشنطن كانت تمتلك 8 قواعد عسكرية في الماضي، ثم تم خفضها لـ 3 قواعد بالتدريج، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يتم الاحتفاظ بقاعدة واحدة وإغلاق القواعد الأخرى.ونقلت شبكة "العربية الإنجليزية" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن واشنطن سحبت 500 جندي من سوريا، بعدما أغلقت قاعدتين هناك، بينما سلمت قاعدة أخرى لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قبل أسابيع.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية في سوريا تعيد تمركزها بصورة مدروسة وآمنة وفقا لظروف ميدانية محددة.وفي تصريحات سابقة، قال توم باراك، إن سياسات واشنطن تجاه سوريا خلال السنوات المقبلة لن تكون مثلما كانت خلال الـ 100 عام الماضية.يذكر أن واشنطن كانت تمتلك وجودا عسكريا واسعا في سوريا منذ سنوات بدعوى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
المبعوث الأمريكي: وجودنا العسكري في سوريا سيقتصر على قاعدة واحدة
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إن واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنها تعمل على إغلاق جميع قواعدها العسكرية هناك.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام تركية، يوم الاثنين، قال فيها باراك إن واشنطن كانت تمتلك 8 قواعد عسكرية
في الماضي، ثم تم خفضها لـ 3 قواعد بالتدريج، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يتم الاحتفاظ بقاعدة واحدة وإغلاق القواعد الأخرى.
ونقلت شبكة "العربية الإنجليزية" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن واشنطن سحبت 500 جندي من سوريا، بعدما أغلقت قاعدتين هناك، بينما سلمت قاعدة أخرى لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قبل أسابيع.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية في سوريا تعيد تمركزها بصورة مدروسة وآمنة وفقا لظروف ميدانية محددة.
20 نوفمبر 2024, 20:00 GMT
وفي تصريحات سابقة، قال توم باراك، إن سياسات واشنطن تجاه سوريا خلال السنوات المقبلة لن تكون مثلما كانت خلال الـ 100 عام الماضية.
يذكر أن واشنطن كانت تمتلك وجودا عسكري
ا واسعا في سوريا منذ سنوات بدعوى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).