https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الأمريكي-ينشئ-جسرا-جويا-من-العراق-إلى-قواعده-اللاشرعية-في-سوريا--1095020296.html
الجيش الأمريكي ينشئ جسرا جويا من العراق إلى قواعده اللاشرعية في سوريا
الجيش الأمريكي ينشئ جسرا جويا من العراق إلى قواعده اللاشرعية في سوريا
سبوتنيك عربي
دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيزات عسكرية جديدة عن الجو، من قواعدها في العراق، إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T20:00+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الجيش الأمريكي أقام خلال اليومين الأخيرين جسرا جويا من قواعده في الجمهورية العراقية إلى قواعده اللاشرعية التي تتموضع حول وداخل حقول النفط والغاز شرقي سوريا.وأكدت المصادر بأن هبوط طائرة الشحن الأمريكية تزامن مع تدريبات عسكرية كبيرة أجرتها القوات الأمريكية في قاعدة "استراحة الوزير"، تضمنت التدريبات استخدام سلاح المدفعية والطيران الحربي والمضادات الجوية، وسط حالة تأهب أمني مشددة في محيط القاعدة، مع حالة خوف وذعر في صفوف المدنيين.وفي السياق ذاته، أكد أحمد الصالح الذي يعمل في سلك التعليم، وهو أحد سكان بلدة "رميلان"، لـ"سبوتنيك" أن قاعدة "خراب الجير" في ريف رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة، شهدت، مساء أمس الثلاثاء، هبوط طائرة شحن أخرى محملة بمعدات عسكرية ولوجستية قادمة من الأراضي العراقية، وهي الطائرة الثانية التي تهبط في القاعدة خلال الساعات الـ48 الماضية.ويواصل الجيش الأمريكي الذي يقود ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم إرسال التعزيزات العسكرية إلى شمال وشرق سوريا براً وجواً لتعزيز قواعده في المنطقة، في ظل تصاعد الهجمات التي تتعرض له هذه القواعد من جهة، وإلى محاولة إدارة بايدين إفشال مخطط الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بالانسحاب من الأرضي السورية.
https://sarabic.ae/20241119/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-بمدينة-الشدادي-النفطية-1094974366.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي ينشئ جسرا جويا من العراق إلى قواعده اللاشرعية في سوريا
حصري
دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيزات عسكرية جديدة عن الجو، من قواعدها في العراق، إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الجيش الأمريكي أقام خلال اليومين الأخيرين جسرا جويا من قواعده في الجمهورية العراقية إلى قواعده اللاشرعية التي تتموضع حول وداخل حقول النفط والغاز شرقي سوريا.
ونقل المراسل عن مصادر أهلية تسكن في القرى الملاصقة للقاعدة، أن طائرة شحن أمريكية هبطت، اليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، في قاعدة "استراحة وزير الري سابقاً"، بالقرب من سد الحسكة الغربي (20 كم شمالي غربي مدينة الحسكة)، محملة بإمدادات عسكرية ولوجستية.
وأكدت المصادر بأن هبوط طائرة الشحن الأمريكية تزامن مع تدريبات عسكرية كبيرة أجرتها القوات الأمريكية في قاعدة "استراحة الوزير"، تضمنت التدريبات استخدام سلاح المدفعية والطيران الحربي والمضادات الجوية، وسط حالة تأهب أمني مشددة في محيط القاعدة، مع حالة خوف وذعر في صفوف المدنيين.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد الصالح الذي يعمل في سلك التعليم، وهو أحد سكان بلدة "رميلان"، لـ"سبوتنيك" أن قاعدة "خراب الجير" في ريف رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة، شهدت، مساء أمس الثلاثاء، هبوط طائرة شحن أخرى محملة بمعدات عسكرية ولوجستية قادمة من الأراضي العراقية، وهي الطائرة الثانية التي تهبط في القاعدة خلال الساعات الـ48 الماضية.
كما هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية، يوم أول أمس الاثنين، في قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، والتي تعرضت بعد ساعات لهجوم عبر الصواريخ أصابت القاعدة وتصاعدت أعمدة الدخان منها بشكل واضح.
ويواصل الجيش الأمريكي الذي يقود ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم إرسال التعزيزات العسكرية
إلى شمال وشرق سوريا براً وجواً لتعزيز قواعده في المنطقة، في ظل تصاعد الهجمات التي تتعرض له هذه القواعد من جهة، وإلى محاولة إدارة بايدين إفشال مخطط الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بالانسحاب من الأرضي السورية.