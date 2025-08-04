https://sarabic.ae/20250804/كارثة-إنسانية-في-محافظة-السويداء-السورية-نقص-غذاء-ودواء-وتصاعد-في-الخروقات-الأمنية-1103348293.html
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
سبوتنيك عربي
تعيش محافظة السويداء جنوبي سوريا، للأسبوع الثاني على التوالي، أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T09:17+0000
2025-08-04T09:17+0000
2025-08-04T09:17+0000
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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكدت إحدى الناشطات في المجال الإغاثي والإنساني في السويداء، أن المحافظة "تعيش حالة من الإرهاب وانعدام الأمن، وسط أجواء من الذعر والخوف من تفشي الأوبئة نتيجة انتشار الجثث في الشوارع وداخل الشقق السكنية حتى هذه اللحظة، بفعل الإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات الحكومية ومسلحو العشائر".وأشارت الناشطة في المجال الإغاثي والإنساني في محافظة السويداء إلى "الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي، والمغتربون من أبناء السويداء، لمساعدة أهالي المدينة"، متسائلة: "لكن في ظل منع الإعلام من نقل الحقيقة إلى الخارج، كيف سيسمحون بوصول التبرعات والمساعدات؟".وختمت الناشطة بنداء استغاثة "للإسراع بإنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين، فالمساعدات التي دخلت حتى الآن من المنظمات الدولية لا تغطي سوى أقل من 20% من الاحتياجات الأساسية".هدنة هشة واشتباكات متقطعةرغم التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية ومسلحي العشائر من جهة، والفصائل المحلية من جهة أخرى، إلا أن أصوات الاشتباكات لا تزال تُسمع بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من مدينة السويداء.واستدعى التصعيد الأخير تدخلا عاجلا من الدول الضامنة للاتفاق في محاولة لاحتواء الموقف وإعادة تثبيت وقف اطلاق النار، وسط مخاوف من انهياره الكامل في حال استمرار الخروقات الأمنية.وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت أمس الأحد، أن ما وصفته "العصابات في السويداء" خرقت اتفاق وقف النار عبر "شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن في محاور عدة"، مشيرة إلى أن الهجمات على قوات الأمن الداخلي في المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها.في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".وردًا على القرار، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، موافقتها على القرار والتزامها ببنوده، وتم تنظيم عملية خروج آمنة لعوائل عشائر البدو من داخل السويداء، بمرافقة من قوات أممية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, انتهاكات, الحكومة السورية, كارثة إنسانية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, انتهاكات, الحكومة السورية, كارثة إنسانية, تقارير سبوتنيك, حصري
كارثة إنسانية في محافظة السويداء السورية.. نقص غذاء ودواء وتصاعد في الخروقات الأمنية
حصري
تعيش محافظة السويداء جنوبي سوريا، للأسبوع الثاني على التوالي، أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب شحّ المحروقات، وسط توقف كامل للحركة التجارية مع باقي المحافظات السورية، بسبب التوترات الأمنية الأخيرة التي عصفت بالمحافظة.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكدت إحدى الناشطات في المجال الإغاثي والإنساني في السويداء، أن المحافظة "تعيش حالة من الإرهاب وانعدام الأمن، وسط أجواء من الذعر والخوف من تفشي الأوبئة نتيجة انتشار الجثث في الشوارع وداخل الشقق السكنية حتى هذه اللحظة، بفعل الإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات الحكومية ومسلحو العشائر
".
وأضافت الناشطة: "نحن اليوم نواجه كارثة إنسانية حقيقية، حيث أننا نعاني من انتشار الأمراض بسبب الجثث المتحللة، ومن غياب شبه كامل للأدوية والمواد الإغاثية وحليب الأطفال نتيجة الحصار المفروض علينا، كما نعاني من انعدام الأمن وندرة المواد الغذائية".
وأشارت الناشطة في المجال الإغاثي والإنساني في محافظة السويداء إلى "الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي، والمغتربون من أبناء السويداء، لمساعدة أهالي المدينة"، متسائلة: "لكن في ظل منع الإعلام من نقل الحقيقة إلى الخارج، كيف سيسمحون بوصول التبرعات والمساعدات؟".
وتابعت: "المشفى الوطني في المدينة بحاجة إلى مساعدات طبية عاجلة، فهناك مئات المرضى بحاجة عمليات جراحية وعناية طبية، فضلًا عن النقص الكبير في الأدوية، وخاصة النوعية منها الخاصة بمرضى السكري والأورام".
وختمت الناشطة بنداء استغاثة "للإسراع بإنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين
، فالمساعدات التي دخلت حتى الآن من المنظمات الدولية لا تغطي سوى أقل من 20% من الاحتياجات الأساسية".
هدنة هشة واشتباكات متقطعة
رغم التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية ومسلحي العشائر من جهة، والفصائل المحلية من جهة أخرى، إلا أن أصوات الاشتباكات لا تزال تُسمع بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من مدينة السويداء
.
وقال أحد سكان مدينة السويداء (مركز المحافظة) لـ"سبوتنيك": "شهدت الأحياء الغربية من المدينة، أمس الأحد، سقوط قذائف هاون عدة، وطلقات متفجرة مصدرها مناطق تمركز القوات الحكومية ومسلحي العشائر، ما دفع الفصائل المحلية للرد المباشر، وتطور الوضع إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين".
واستدعى التصعيد الأخير تدخلا عاجلا من الدول الضامنة للاتفاق في محاولة لاحتواء الموقف وإعادة تثبيت وقف اطلاق النار، وسط مخاوف من انهياره الكامل في حال استمرار الخروقات الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت أمس الأحد، أن ما وصفته "العصابات في السويداء" خرقت اتفاق وقف النار عبر "شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن
في محاور عدة"، مشيرة إلى أن الهجمات على قوات الأمن الداخلي في المحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها.
يذكر أنه في 13 يوليو/ تموز الماضي، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
وأعلنت الرئاسة السورية، في 19 يوليو الماضي، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
وردًا على القرار، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا
، موافقتها على القرار والتزامها ببنوده، وتم تنظيم عملية خروج آمنة لعوائل عشائر البدو من داخل السويداء، بمرافقة من قوات أممية.