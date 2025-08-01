https://sarabic.ae/20250801/خبير-استراتيجي-روسيا-تمنع-تقسيم-سوريا-وتوحد-جهود-الاستقرار-1103282842.html
خبير استراتيجي: روسيا تمنع تقسيم سوريا وتوحد جهود الاستقرار
خبير استراتيجي: روسيا تمنع تقسيم سوريا وتوحد جهود الاستقرار
سبوتنيك عربي
علق الخبير السياسي والاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام روسيا بدعم إعادة إعمار سوريا ونتائج زيارة وزير الخارجية... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:05+0000
2025-08-01T18:05+0000
2025-08-01T18:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103233986_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_66eb44b479a0baee2a9533ce5f0cd742.jpg
وأشار الأصفري إلى أن "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتمثل نقطة قوة للإدارة السورية الجديدة، وأثبتت أنها لا تريد الدخول في محاور عدائية مع أحد".وأشار الخبير السياسي إلى أن "لروسيا دورا كبيرا في منع تقسيم سوريا وتوحيد الجهود السياسية والحوارية مع مختلف الأطياف، وهي تدرك كيف تكون لاعبًا فاعلًا وإيجابيا في دعم وحدة الجغرافيا السورية وإرساء الأمن والأمان وترسيخ شعور السوريين بأنهم ضمن وطن واحد، لعبور سوريا نحو مرحلة آمنة بعلاقات متوازنة مع الجميع ".وعن الاستثمار في سوريا، أكد الباحث الاستراتيجي أن "قانون قيصر يبقى العقبة الأساسية أمام الاستثمارات، وأن المطلوب لتحقيقها ترسيخ السلم الأهلي بالحوار لا بالقوة".
https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-وسوريا-والعراق-دول-عربية-ضمن-أعلى-نسب-رسوم-جمركية-لترامب-1103255550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103233986_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_9264c3fd9e07467fb2d4e0d4f68520c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
خبير استراتيجي: روسيا تمنع تقسيم سوريا وتوحد جهود الاستقرار
حصري
علق الخبير السياسي والاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام روسيا بدعم إعادة إعمار سوريا ونتائج زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى موسكو.
وأشار الأصفري إلى أن "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتمثل نقطة قوة للإدارة السورية الجديدة، وأثبتت أنها لا تريد الدخول في محاور عدائية مع أحد".
وأوضح الأصفري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا شديدة الأهمية"، وأن "الرئيس بوتين يساهم في إرساء الاستقرار ودعم الاقتصاد في دول عدة "، مشددًا على أن "الدعم الروسي لسوريا يجب أن لا يتوقف".
وأشار الخبير السياسي إلى أن "لروسيا دورا كبيرا في منع تقسيم سوريا وتوحيد الجهود السياسية والحوارية مع مختلف الأطياف، وهي تدرك كيف تكون لاعبًا فاعلًا وإيجابيا في دعم وحدة الجغرافيا السورية وإرساء الأمن والأمان وترسيخ شعور السوريين بأنهم ضمن وطن واحد، لعبور سوريا نحو مرحلة آمنة بعلاقات متوازنة مع الجميع ".
واعتبر الأصفري أن "اتصال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشيخ العقل موفق طريف يحمل إيجابية كبيرة في ظل التوتر المستمر في السويداء، ويؤكد أن الدولة السورية تريد أن تكون أمّ الجميع وتسعى إلى حل شامل يقوم على احترام كل الأطراف".
وعن الاستثمار في سوريا، أكد الباحث الاستراتيجي أن "قانون قيصر يبقى العقبة الأساسية أمام الاستثمارات، وأن المطلوب لتحقيقها ترسيخ السلم الأهلي بالحوار لا بالقوة".