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خبير استراتيجي: روسيا تمنع تقسيم سوريا وتوحد جهود الاستقرار
خبير استراتيجي: روسيا تمنع تقسيم سوريا وتوحد جهود الاستقرار
سبوتنيك عربي
علق الخبير السياسي والاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام روسيا بدعم إعادة إعمار سوريا ونتائج زيارة وزير الخارجية... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:05+0000
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وأشار الأصفري إلى أن "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتمثل نقطة قوة للإدارة السورية الجديدة، وأثبتت أنها لا تريد الدخول في محاور عدائية مع أحد".وأشار الخبير السياسي إلى أن "لروسيا دورا كبيرا في منع تقسيم سوريا وتوحيد الجهود السياسية والحوارية مع مختلف الأطياف، وهي تدرك كيف تكون لاعبًا فاعلًا وإيجابيا في دعم وحدة الجغرافيا السورية وإرساء الأمن والأمان وترسيخ شعور السوريين بأنهم ضمن وطن واحد، لعبور سوريا نحو مرحلة آمنة بعلاقات متوازنة مع الجميع ".وعن الاستثمار في سوريا، أكد الباحث الاستراتيجي أن "قانون قيصر يبقى العقبة الأساسية أمام الاستثمارات، وأن المطلوب لتحقيقها ترسيخ السلم الأهلي بالحوار لا بالقوة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير استراتيجي: روسيا تمنع تقسيم سوريا وتوحد جهود الاستقرار

18:05 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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علق الخبير السياسي والاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام روسيا بدعم إعادة إعمار سوريا ونتائج زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى موسكو.
وأشار الأصفري إلى أن "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتمثل نقطة قوة للإدارة السورية الجديدة، وأثبتت أنها لا تريد الدخول في محاور عدائية مع أحد".
وأوضح الأصفري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا شديدة الأهمية"، وأن "الرئيس بوتين يساهم في إرساء الاستقرار ودعم الاقتصاد في دول عدة "، مشددًا على أن "الدعم الروسي لسوريا يجب أن لا يتوقف".
وأشار الخبير السياسي إلى أن "لروسيا دورا كبيرا في منع تقسيم سوريا وتوحيد الجهود السياسية والحوارية مع مختلف الأطياف، وهي تدرك كيف تكون لاعبًا فاعلًا وإيجابيا في دعم وحدة الجغرافيا السورية وإرساء الأمن والأمان وترسيخ شعور السوريين بأنهم ضمن وطن واحد، لعبور سوريا نحو مرحلة آمنة بعلاقات متوازنة مع الجميع ".
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واعتبر الأصفري أن "اتصال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشيخ العقل موفق طريف يحمل إيجابية كبيرة في ظل التوتر المستمر في السويداء، ويؤكد أن الدولة السورية تريد أن تكون أمّ الجميع وتسعى إلى حل شامل يقوم على احترام كل الأطراف".
وعن الاستثمار في سوريا، أكد الباحث الاستراتيجي أن "قانون قيصر يبقى العقبة الأساسية أمام الاستثمارات، وأن المطلوب لتحقيقها ترسيخ السلم الأهلي بالحوار لا بالقوة".
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