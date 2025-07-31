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https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-ليس-لدينا-نوايا-عدائية-تجاه-إسرائيل-----1103225758.html
الشيباني: ليس لدينا نوايا عدائية تجاه إسرائيل
الشيباني: ليس لدينا نوايا عدائية تجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T10:28+0000
2025-07-31T10:31+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
سيرغي لافروف
وزير الخارجية السوري
إسرائيل
الحكومة السورية
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وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو: "التدخل الإسرائيلي المستمر يعقّد المشهد في السويداء، والدولة هي المسؤولة عن الأقليات وليس أي جهة خارجية"، وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين وتعطل مسار الإعمار، ولا يمكن لسوريا المضي في البناء والاستقرار في ظل الاعتداءات الإسرائيلية".وأكد وزير الخارجية السوري، "التزام الحكومة السورية بالحوار وضمان حقوق جميع الأقليات، وتمثيل جميع أبناء الشعب السوري في البرلمان"، مبينًا أن "الدولة السورية مسؤولة عن الجميع، وأي لعب بهذه الورقة سيؤدي إلى الفوضى مجددا".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو، اليوم الخميس.وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في 31 يوليو(تموز الجاري)، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني".وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، أعمال عنف وانتهاكات وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-دمشق-مهتمة-بدعم-روسيا-لبناء-سوريا-موحدة-وقوية--عاجل-----1103218959.html
https://sarabic.ae/20250731/-بث-مباشر-لافروف-والشيباني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-بعد-المحادثات-في-موسكو--1103221613.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, سيرغي لافروف, وزير الخارجية السوري, إسرائيل, الحكومة السورية
روسيا, أخبار سوريا اليوم, سيرغي لافروف, وزير الخارجية السوري, إسرائيل, الحكومة السورية

الشيباني: ليس لدينا نوايا عدائية تجاه إسرائيل

10:28 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 10:31 GMT 31.07.2025)
© Photo / SANAوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Photo / SANA
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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة السورية الجديدة هو بناء سوريا فقط".
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو: "التدخل الإسرائيلي المستمر يعقّد المشهد في السويداء، والدولة هي المسؤولة عن الأقليات وليس أي جهة خارجية"، وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين وتعطل مسار الإعمار، ولا يمكن لسوريا المضي في البناء والاستقرار في ظل الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف الشيباني: "على إسرائيل عدم التدخل في شؤون سوريا أو استخدام ورقة الأقليات"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تدخلت لإنهاء القتال بين البدو والدروز في السويداء، ولا نية لها للهجوم على الدروز"، مشددًا على أن "إسرائيل استغلت هذه القضية".

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الشيباني: دمشق مهتمة بدعم روسيا لبناء سوريا موحدة وقوية
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وأكد وزير الخارجية السوري، "التزام الحكومة السورية بالحوار وضمان حقوق جميع الأقليات، وتمثيل جميع أبناء الشعب السوري في البرلمان"، مبينًا أن "الدولة السورية مسؤولة عن الجميع، وأي لعب بهذه الورقة سيؤدي إلى الفوضى مجددا".
وأكد الشيباني أن بلاده "تسعى لصياغة شروط جديدة في العلاقات مع روسيا، وصفحة جديدة في العلاقات مع روسيا بدأت على أساس الاحترام المتبادل".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو، اليوم الخميس.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
لافروف: روسيا مستعدة لمساعدة سوريا في مرحلة التعافي بعد الصراع
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في 31 يوليو(تموز الجاري)، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني".

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، وقال: "بدعوة طيبة من صديقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا".

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، أعمال عنف وانتهاكات وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.
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