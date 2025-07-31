https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-ليس-لدينا-نوايا-عدائية-تجاه-إسرائيل-----1103225758.html

الشيباني: ليس لدينا نوايا عدائية تجاه إسرائيل

الشيباني: ليس لدينا نوايا عدائية تجاه إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن بلاده "لا تمثل أي تهديد لإسرائيل، ولا توجد نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها"، مشددًا على أن "هدف الحكومة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T10:28+0000

2025-07-31T10:28+0000

2025-07-31T10:31+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

سيرغي لافروف

وزير الخارجية السوري

إسرائيل

الحكومة السورية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو: "التدخل الإسرائيلي المستمر يعقّد المشهد في السويداء، والدولة هي المسؤولة عن الأقليات وليس أي جهة خارجية"، وأضاف: "الاعتداءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين وتعطل مسار الإعمار، ولا يمكن لسوريا المضي في البناء والاستقرار في ظل الاعتداءات الإسرائيلية".وأكد وزير الخارجية السوري، "التزام الحكومة السورية بالحوار وضمان حقوق جميع الأقليات، وتمثيل جميع أبناء الشعب السوري في البرلمان"، مبينًا أن "الدولة السورية مسؤولة عن الجميع، وأي لعب بهذه الورقة سيؤدي إلى الفوضى مجددا".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في موسكو، اليوم الخميس.وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "في 31 يوليو(تموز الجاري)، ستعقد محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني".وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، أعمال عنف وانتهاكات وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20250731/الشيباني-دمشق-مهتمة-بدعم-روسيا-لبناء-سوريا-موحدة-وقوية--عاجل-----1103218959.html

https://sarabic.ae/20250731/-بث-مباشر-لافروف-والشيباني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-بعد-المحادثات-في-موسكو--1103221613.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم, سيرغي لافروف, وزير الخارجية السوري, إسرائيل, الحكومة السورية