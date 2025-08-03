https://sarabic.ae/20250803/الداخلية-السورية-العصابات-في-السويداء-خرقت-اتفاق-وقف-النار---عاجل-1103329458.html
الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
سبوتنيك عربي
03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:11+0000
2025-08-03T14:11+0000
2025-08-03T14:16+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السويداء, الأخبار, العالم العربي
أخبار السويداء, الأخبار, العالم العربي
الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
14:11 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 03.08.2025)
يتبع