الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/الداخلية-السورية-تكشف-سبب-الادعاءات-وراء-حصار-السويداء-1103187433.html
الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء
الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية السورية الأنباء التي تتحدث عن فرض الحكومة المؤقتة حصارا على محافظة السويداء جنوبي سوريا، واصفةً إياها بـ"الكذب والتضليل". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T10:32+0000
2025-07-30T10:36+0000
أخبار سوريا اليوم
السويداء
أخبار السويداء
الحكومة السورية
حصار
معابر إنسانية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_a2f13f48e6045c729d2d6660803300ef.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، وأن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا".وأوضح البابا أن "عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي".وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء أعمال عنف وانتهاكات، وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.وأدت تلك التطورات إلى نفاد مخزون المواد الغذائية والطحين والمحروقات، بالإضافة عن تدهور الوضع الطبي نتيجة الضرر الذي لحق بالمشفى الوطني، وعدم تعويض النقص في المستهلكات الطبية.وكانت تناقلت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، أخبارا تتحدث عن حصار حكومة للسويداء ومنع وصول الإمدادات إليها، مطالبة بفتح معابر إنسانية"مع الأردن ومناطق شمال شرقي سوريا.
https://sarabic.ae/20250725/شهادات-حية-تروي-لـسبوتنيك-تفاصيل-مجازر-مدينة-السويداء-1102985250.html
https://sarabic.ae/20250724/شيخ-عقل-طائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-يطلق-حملة-إنسانية-عاجلة-لإغاثة-السويداء-1102988294.html
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102756959_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_8cf93d59fe23095dffc9c96bc436d134.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, الحكومة السورية, حصار, معابر إنسانية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, الحكومة السورية, حصار, معابر إنسانية, العالم العربي

الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء

10:32 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 30.07.2025)
© Photo / Social Media Imagesالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
نفت وزارة الداخلية السورية الأنباء التي تتحدث عن فرض الحكومة المؤقتة حصارا على محافظة السويداء جنوبي سوريا، واصفةً إياها بـ"الكذب والتضليل".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، وأن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا".
وأضاف البابا: "مزاعم الحصار دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسي لهذه المجموعات".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداء
25 يوليو, 10:00 GMT
وأوضح البابا أن "عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي".
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء أعمال عنف وانتهاكات، وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
24 يوليو, 11:39 GMT
وأدت تلك التطورات إلى نفاد مخزون المواد الغذائية والطحين والمحروقات، بالإضافة عن تدهور الوضع الطبي نتيجة الضرر الذي لحق بالمشفى الوطني، وعدم تعويض النقص في المستهلكات الطبية.
وكانت تناقلت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، أخبارا تتحدث عن حصار حكومة للسويداء ومنع وصول الإمدادات إليها، مطالبة بفتح معابر إنسانية"مع الأردن ومناطق شمال شرقي سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала