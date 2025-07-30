https://sarabic.ae/20250730/الداخلية-السورية-تكشف-سبب-الادعاءات-وراء-حصار-السويداء-1103187433.html
الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء
الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية السورية الأنباء التي تتحدث عن فرض الحكومة المؤقتة حصارا على محافظة السويداء جنوبي سوريا، واصفةً إياها بـ"الكذب والتضليل". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T10:32+0000
2025-07-30T10:32+0000
2025-07-30T10:36+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، وأن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا".وأوضح البابا أن "عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي".وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء أعمال عنف وانتهاكات، وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.وأدت تلك التطورات إلى نفاد مخزون المواد الغذائية والطحين والمحروقات، بالإضافة عن تدهور الوضع الطبي نتيجة الضرر الذي لحق بالمشفى الوطني، وعدم تعويض النقص في المستهلكات الطبية.وكانت تناقلت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، أخبارا تتحدث عن حصار حكومة للسويداء ومنع وصول الإمدادات إليها، مطالبة بفتح معابر إنسانية"مع الأردن ومناطق شمال شرقي سوريا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, الحكومة السورية, حصار, معابر إنسانية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, الحكومة السورية, حصار, معابر إنسانية, العالم العربي
الداخلية السورية تكشف سبب "الادعاءات" وراء حصار السويداء
10:32 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 30.07.2025)
نفت وزارة الداخلية السورية الأنباء التي تتحدث عن فرض الحكومة المؤقتة حصارا على محافظة السويداء جنوبي سوريا، واصفةً إياها بـ"الكذب والتضليل".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل، وأن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات
لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا".
وأضاف البابا: "مزاعم الحصار دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسي لهذه المجموعات".
وأوضح البابا أن "عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء
يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي".
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت محافظة السويداء أعمال عنف وانتهاكات
، وتدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة التوترات الأمنية والاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المدينة وأبناء العشائر والفصائل المسلحة، وما تبعها من تصعيد إثر التدخل الحكومي والقصف الإسرائيلي.
وأدت تلك التطورات إلى نفاد مخزون المواد الغذائية والطحين والمحروقات، بالإضافة عن تدهور الوضع الطبي نتيجة الضرر الذي لحق بالمشفى الوطني، وعدم تعويض النقص في المستهلكات الطبية.
وكانت تناقلت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، أخبارا تتحدث عن حصار حكومة للسويداء ومنع وصول الإمدادات إليها، مطالبة بفتح معابر إنسانية"مع الأردن ومناطق شمال شرقي سوريا
.