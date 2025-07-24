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شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
سبوتنيك عربي
أطلق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي للطائفة، حملة إنسانية واسعة لإغاثة أهالي السويداء، في أعقاب... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونقل مراسل "سبوتنيك" في لبنان عن أبي المنى قوله في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت: "نمد لهم يد الدعم المعنوي قبل المادي، وها نحن اليوم باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز نطلق حملة إنسانية واسعة ونداء عاليا عاجلا لنصرة السويداء المنكوبة، وبلسمة جراح أهلها العميقة، والعمل الدؤوب لإنقاذ الجرحى، ومعالجة المرضى والمصابين، وإعادة المخطوفين، وعلى الأخص النساء منهم، اليوم قبل الغد".وتابع أبي المنى: "أما الشق الثاني، فهو موجه إلى الدول العربية والصديقة، وإلى المنظمات الإنسانية، وإلى الدولة السورية، لفكّ الحصار عن السويداء وفتح الممرات الإنسانية، كما يحصل منذ يومين، لتأمين مستلزمات الحياة، ومعالجة الجرحى والمصابين، ولإعادة الإعمار والتعويض عما نُهب وسُرق".وأكد أبي المنى أن "الموحدين الدروز دعاة سلام لا خصام، وعلى الجميع احترام تاريخهم النضالي، إذ إنهم كانوا دائما سيف العروبة والإسلام"، محذرا من "المخططات الصهيونية الخبيثة ومؤامرات التفتيت".وختم بالقول: "ثابتون في هويتنا الإسلامية العربية التوحيدية، وسنستمر في هذا النهج، نهج الإسلام والعروبة. هؤلاء أفراد تصرفوا، ولكنهم كانوا تحت عباءة الدولة، وهذا ما يؤسفنا. نرجو أن يُصحح".
https://sarabic.ae/20250718/شيخ-عقل-طائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-إسرائيل-تريد-وضع--الجنوب-السوري-تحت-نفوذها--1102804398.html
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لبنان, الدروز, أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, إغاثة, المساعدات الإنسانية, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الدروز, أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, إغاثة, المساعدات الإنسانية, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء

11:39 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أطلق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي للطائفة، حملة إنسانية واسعة لإغاثة أهالي السويداء، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكدا أن النداء "دعوة عاجلة لنصرة السويداء المنكوبة وبلسمة جراح أهلها العميقة".
ونقل مراسل "سبوتنيك" في لبنان عن أبي المنى قوله في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت: "نمد لهم يد الدعم المعنوي قبل المادي، وها نحن اليوم باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز نطلق حملة إنسانية واسعة ونداء عاليا عاجلا لنصرة السويداء المنكوبة، وبلسمة جراح أهلها العميقة، والعمل الدؤوب لإنقاذ الجرحى، ومعالجة المرضى والمصابين، وإعادة المخطوفين، وعلى الأخص النساء منهم، اليوم قبل الغد".
وأضاف: "نداؤنا هذا له شقّان. الشق الأول موجه إلى إخواننا وأبنائنا الموحدين الدروز في لبنان والعالم، وإلى أصدقائنا الأوفياء من جميع الطوائف والمناطق والبلدان، ليشاركوا في حملة التبرع للصندوق الخيري في دار الطائفة في بيروت، بأياد سخية لا تعرف التمييز الطائفي أو الحزبي أو المناطقي، بل تعرف الواجب الملقى على عاتق كل معروفي أبي، وكل إنسان أخ وصديق، وكل وطني وعربي وعالمي يتمتع بحسّ الأخوة الإنسانية، ويأبى إلا أن يبالي في مثل هذه اللحظة المأساوية من تاريخ شعب مصاب".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع أبي المنى: "أما الشق الثاني، فهو موجه إلى الدول العربية والصديقة، وإلى المنظمات الإنسانية، وإلى الدولة السورية، لفكّ الحصار عن السويداء وفتح الممرات الإنسانية، كما يحصل منذ يومين، لتأمين مستلزمات الحياة، ومعالجة الجرحى والمصابين، ولإعادة الإعمار والتعويض عما نُهب وسُرق".
ودعا إلى "تحقيق دقيق وشفاف حول ما ارتُكب من مجازر، ولمحاسبة عادلة وحازمة للفاعلين والمحرّضين، ودراسة أبعاد ما حصل ودوافعه، وارتباط تلك الأبعاد والدوافع بفلسفة الدولة ووجودها، انطلاقاً من حرصنا على السلم الأهلي ووقوفنا سدا منيعا بوجه الفتنة، الفتنة الدرزية - السنية التي خُطط لها، أو بين الدروز والعشائر العربية".
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
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18 يوليو, 16:12 GMT
وأكد أبي المنى أن "الموحدين الدروز دعاة سلام لا خصام، وعلى الجميع احترام تاريخهم النضالي، إذ إنهم كانوا دائما سيف العروبة والإسلام"، محذرا من "المخططات الصهيونية الخبيثة ومؤامرات التفتيت".
وأشار إلى أن "المشكلة لم تنتهِ، فهي معقدة جدا، لذلك تحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى مصالحة، للوصول إلى اتفاق، للوصول إلى طمأنة الناس".
وختم بالقول: "ثابتون في هويتنا الإسلامية العربية التوحيدية، وسنستمر في هذا النهج، نهج الإسلام والعروبة. هؤلاء أفراد تصرفوا، ولكنهم كانوا تحت عباءة الدولة، وهذا ما يؤسفنا. نرجو أن يُصحح".
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