تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟

عربي
شيخ عقل طائفة الدروز: اتفاق على وقف العمليات العسكرية في السويداء من جميع الأطراف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
مسؤولين : نتنياهو يسعى لإقامة معسكرات اعتقال في غزة تحت مزاعم إنشاء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250716/تصويت-برأيك-ما-سبب-تدخل-إسرائيل-العلني-في-ملف-السويداء-جنوبي-سوريا؟-1102726605.html
تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟
تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟
سبوتنيك عربي
تشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، تصاعدا في التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة، منذ يوم الأحد، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، تزامن مع تدخل إسرائيلي... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T11:49+0000
2025-07-16T11:49+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101587544_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_0f936c1f58bdbe3c51f7e297ca2b3f2e.jpg
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على مدخل هيئة الأركان العامة السورية في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أنه "سيواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".وفي وقت سابق من اليوم، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، ومناطق في درعا والسويداء، وذلك بعد اشتباكات عسكرية محلية كبيرة جنوبي البلاد.برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟تصويت... برأيك ما هو الحل الأمثل لمعالجة أزمة السويداء والملفات السورية المشابهة كالأكراد؟تصويت.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101587544_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_19146608a81f11ac686847718c8cf2b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, опросы

تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟

11:49 GMT 16.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalitسلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
تشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، تصاعدا في التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة، منذ يوم الأحد، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، تزامن مع تدخل إسرائيلي عسكري وضرب لقوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى منطقة السويداء، مبررا ذلك بـ"حماية الدروز".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على مدخل هيئة الأركان العامة السورية في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أنه "سيواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".

في السياق ذاته، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، ومناطق في درعا والسويداء، وذلك بعد اشتباكات عسكرية محلية كبيرة جنوبي البلاد.
برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟
عدد الأصوات38
تصويت... برأيك ما هو الحل الأمثل لمعالجة أزمة السويداء والملفات السورية المشابهة كالأكراد؟
تصويت.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала