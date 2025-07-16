https://sarabic.ae/20250716/تصويت-برأيك-ما-سبب-تدخل-إسرائيل-العلني-في-ملف-السويداء-جنوبي-سوريا؟-1102726605.html
تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟
تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟
سبوتنيك عربي
تشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، تصاعدا في التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة، منذ يوم الأحد، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، تزامن مع تدخل إسرائيلي... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T11:49+0000
2025-07-16T11:49+0000
2025-07-16T11:49+0000
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على مدخل هيئة الأركان العامة السورية في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أنه "سيواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".وفي وقت سابق من اليوم، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، ومناطق في درعا والسويداء، وذلك بعد اشتباكات عسكرية محلية كبيرة جنوبي البلاد.برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟تصويت... برأيك ما هو الحل الأمثل لمعالجة أزمة السويداء والملفات السورية المشابهة كالأكراد؟تصويت.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
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استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, опросы
تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟
تشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، تصاعدا في التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة، منذ يوم الأحد، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، تزامن مع تدخل إسرائيلي عسكري وضرب لقوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى منطقة السويداء، مبررا ذلك بـ"حماية الدروز".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على مدخل هيئة الأركان العامة السورية في العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أنه "سيواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".
في السياق ذاته، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.
وفي وقت سابق من اليوم، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، ومناطق في درعا والسويداء، وذلك بعد اشتباكات عسكرية محلية كبيرة جنوبي البلاد.
برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟