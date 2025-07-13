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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
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تصويت.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
تصويت.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
سبوتنيك عربي
حذّر توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا ولبنان وسفير الولايات المتحدة في تركيا، من أن "لبنان قد يواجه تهديدا وجوديا، وإذا لم يتحرك فقد يعود إلى... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T08:07+0000
2025-07-13T08:08+0000
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وقال باراك في حديث لصحيفة "ذا ناشونال"، إن "لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مخزونات أسلحة "حزب الله"، مضيفًا: "لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية، وإلا فقد يواجه تهديدا وجوديا".وأردف: "لديك إسرائيل من جهة، إيران من جهة أخرى، والآن لديك سوريا، التي تتجلى بسرعة كبيرة، لدرجة أنه إذا لم يتحرك لبنان، فسيصبح مرة أخرى بلاد الشام.. السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا الساحلي. لذلك نحن بحاجة للتحرك، وأنا أعرف مدى إحباط الشعب اللبناني. هذا يزعجني".برأيك.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы

تصويت.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟

08:07 GMT 13.07.2025 (تم التحديث: 08:08 GMT 13.07.2025)
© Photo / wikipediaخريطة تاريخية لبلاد الشام
خريطة تاريخية لبلاد الشام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
حذّر توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا ولبنان وسفير الولايات المتحدة في تركيا، من أن "لبنان قد يواجه تهديدا وجوديا، وإذا لم يتحرك فقد يعود إلى بلاد الشام مرة أخرى"، في تصريحات تصدّرت وسائل الإعلام في العالم العربي، بسبب خطورتها وما تتضمنه من تلمحيات بإعادة رسم خريطة المنطقة.
وقال باراك في حديث لصحيفة "ذا ناشونال"، إن "لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مخزونات أسلحة "حزب الله"، مضيفًا: "لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية، وإلا فقد يواجه تهديدا وجوديا".
وأردف: "لديك إسرائيل من جهة، إيران من جهة أخرى، والآن لديك سوريا، التي تتجلى بسرعة كبيرة، لدرجة أنه إذا لم يتحرك لبنان، فسيصبح مرة أخرى بلاد الشام.. السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا الساحلي. لذلك نحن بحاجة للتحرك، وأنا أعرف مدى إحباط الشعب اللبناني. هذا يزعجني".

وتأتي هذه التصريحات بعد الجدل الكبير الذي أحدثته تسريبات صرح بها أحد الصحفيين الإسرائيليين لوسائل إعلام إسرائيلية، حول محادثات السلام بين دمشق وتل أبيب، حيث أشار إلى أن أحد السيناريوهات المقترحة يشترط فيها "تسليم طرابلس، بالإضافة إلى مناطق أخرى شمالي لبنان، للجانب السوري، مقابل جزء من الجولان يبقى لإسرائيل"، لتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لتعزز هذه الفرضيات.

برأيك.. هل يتم العمل على "صفقة سلام" سورية إسرائيلية قد تعيد لبنان إلى "بلاد الشام" وفق رأي باراك؟
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