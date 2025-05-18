https://sarabic.ae/20250518/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحمل-الحكومة-اللبنانية-مسؤولية-أي-إطلاق-نار-من-أراضيها-1100701676.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها

وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي عمليات إطلاق نار تنطلق من أراضيها. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "ليبانون ديبايت" تصريحات لكاتس قال فيها إن إسرائيل لا تسعى للتدخل في تحديد هوية النظام في دمشق، بل تركز على ضمان أمنها الوطني.وأضاف الوزير أن إسرائيل تعمل على القضاء على التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على سيادتها الجوية، مشددا على أن إسرائيل وجهت رسالة واضحة بأنها "لن تتهاون في حماية الدروز في سوريا".تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في أعقاب إعلان الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد.وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي آلية من نوع "رابيد" عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص في الغارة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.

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