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وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها
وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي عمليات إطلاق نار تنطلق من أراضيها. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T13:06+0000
2025-05-18T13:06+0000
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ونقل موقع "ليبانون ديبايت" تصريحات لكاتس قال فيها إن إسرائيل لا تسعى للتدخل في تحديد هوية النظام في دمشق، بل تركز على ضمان أمنها الوطني.وأضاف الوزير أن إسرائيل تعمل على القضاء على التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على سيادتها الجوية، مشددا على أن إسرائيل وجهت رسالة واضحة بأنها "لن تتهاون في حماية الدروز في سوريا".تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في أعقاب إعلان الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد.وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي آلية من نوع "رابيد" عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص في الغارة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
https://sarabic.ae/20250516/نواف-سلام-يصل-إلى-العراق-لتمثيل-لبنان-في-القمة-العربية-1100636627.html
https://sarabic.ae/20250514/اليونيفيل-تتهم-الجيش-الإسرائيلي-بإطلاق-النار-على-إحدى-قواعدها-في-جنوب-لبنان-1100544110.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها

13:06 GMT 18.05.2025
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي عمليات إطلاق نار تنطلق من أراضيها.
ونقل موقع "ليبانون ديبايت" تصريحات لكاتس قال فيها إن إسرائيل لا تسعى للتدخل في تحديد هوية النظام في دمشق، بل تركز على ضمان أمنها الوطني.
وأضاف الوزير أن إسرائيل تعمل على القضاء على التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على سيادتها الجوية، مشددا على أن إسرائيل وجهت رسالة واضحة بأنها "لن تتهاون في حماية الدروز في سوريا".
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34، 16 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
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تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في أعقاب إعلان الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جديد على جنوبي البلاد.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "أحد العسكريين أصيب بجروح متوسطة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي آلية من نوع "رابيد" عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص في الغارة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
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ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
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