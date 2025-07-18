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شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان: إسرائيل تريد وضع الجنوب السوري تحت نفوذها
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان: إسرائيل تريد وضع الجنوب السوري تحت نفوذها
سبوتنيك عربي
علَق شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى، على الأحداث التي تشهدها مدينة السويداء جنوبي سوريا، وتداعياتها، وكيفية معالجتها، مؤكدا أنه "ثمة... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T16:12+0000
2025-07-18T16:12+0000
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وأضاف أبو المنى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل لها مخططاتها وأطماعها ومصالحها. ربما تهدأ لفترة ولكنها ستعود إلى تحقيق أحلامها التوسعية، لذلك علينا أن نكون ثابتين على مواقفنا"، محمّلا "الحكومة السورية الانتقالية، والدول العربية، مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في السويداء".وبحسب أبو المنى، "قلة الإدارة والتجربة الحديثة ربما لم تنجح في استيعاب كل الناس، إضافة إلى التدخلات الإسرائيلية التي أسهمت في إرباكها"، معتبرا أن "ضبط المتطرفين المتسللين تحت عباءة الدولة هي من مسؤولية الدولة السورية"، لافتا إلى أن "الدعم لا يكون فقط بالمال والاستثمار، بل باحتضان هذه التجربة الجديدة في سوريا لضمان نجاحها"، متسائلا مجددا إن "كانت التجربة لإقامة دولة عصرية أم تجربة لإقامة دولة متطرفة إسلامية، وهذا ما يخيف الأقليات".وبيّن أبو المنى أن "العلاقة بين دروز فلسطين أو إسرائيل وبين دروز لبنان وسوريا أمر طبيعي ومطلوب"، مشددا على أن "اختراق الحدود والسعي إلى التطبيع مرفوض"، كاشفا عن "إغراءات إسرائيلية بالحماية وبالدعم المادي وإقامة البنى التحتية في القرى الدرزية، بهدف تحقيق مطامع إسرائيل، وليس تحقيق أحلام الموحَدين الدروز".وأردف: "مع كل ضربة إسرائيلية في سوريا، أشعر أن هناك ضربة للهوية، وهذا ما لا نريده أبدا، ولا يريده أبناء جبل العرب"، مؤكدا أن "المطلوب هو حماية الدروز، وحماية البدو السنّة".وإذ أشار ضيف "سبوتنيك" إلى "نداءات عالمية اليوم لوقف حمّام الدم"، لفت إلى "هجوم على السويداء من العشائر العربية وهذا أمر يجب أن يُستدرك من مجلس الأمن والدول العربية ومن الدولة السورية"، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء سوريا بعقيدة استبدادية فئوية إن كانت دينية أو حزبية وتحت المظلة الغربية، لذلك على الشعب السوري أن يتحمل المسؤولية".وشدد أبو المنى على أن "الدروز، بوصفهم أقلية، يجب أن يكونوا شركاء فعليين في السلطة"، وأردف: "علينا النظر إلى المستقبل، رغم أن ما حصل وصمة عار في تاريخ سوريا، لكن يجب معالجة الأمور بالحوار وبرعاية عربية".وردا على سؤال حول تأثير ما يحصل في سوريا على لبنان، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، أن "من داس العلم الدرزي في طرابلس لا يعبر عن المدينة وأهلها وحضارتها وثقافتها".
https://sarabic.ae/20250718/الجيش-اللبناني-نواجه-ظروفا-استثنائية-ولن-نسمح-بإخلال-الأمن-1102802642.html
https://sarabic.ae/20250718/العشائر-تعلن-النفير-العام-تصعيد-خطير-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1102781371.html
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لبنان, الدروز, أخبار سوريا اليوم, السويداء, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الدروز, أخبار سوريا اليوم, السويداء, تقارير سبوتنيك, حصري

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان: إسرائيل تريد وضع الجنوب السوري تحت نفوذها

16:12 GMT 18.07.2025
© Sputnik . Ziad Alaa El-Dinشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
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حصري
علَق شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى، على الأحداث التي تشهدها مدينة السويداء جنوبي سوريا، وتداعياتها، وكيفية معالجتها، مؤكدا أنه "ثمة هناك تحدي كبير في سوريا، وخاصة السويداء، لكن هذا لا يعني أن نغيّر هويتنا الوطنية".
وأضاف أبو المنى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل لها مخططاتها وأطماعها ومصالحها. ربما تهدأ لفترة ولكنها ستعود إلى تحقيق أحلامها التوسعية، لذلك علينا أن نكون ثابتين على مواقفنا"، محمّلا "الحكومة السورية الانتقالية، والدول العربية، مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في السويداء".

وتساءل: "لماذا وصلت الأمور إلى الحد الذي لا يمكن أن تتوقف فيه المذابح في السويداء إلا من خلال قصف إسرائيلي"، مؤكدا أنه "كان يجب التوصل إلى اتفاق قبل سفك الدم، وعليه لا بد من معالجة الوضع اليوم قبل الغد".

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وبحسب أبو المنى، "قلة الإدارة والتجربة الحديثة ربما لم تنجح في استيعاب كل الناس، إضافة إلى التدخلات الإسرائيلية التي أسهمت في إرباكها"، معتبرا أن "ضبط المتطرفين المتسللين تحت عباءة الدولة هي من مسؤولية الدولة السورية"، لافتا إلى أن "الدعم لا يكون فقط بالمال والاستثمار، بل باحتضان هذه التجربة الجديدة في سوريا لضمان نجاحها"، متسائلا مجددا إن "كانت التجربة لإقامة دولة عصرية أم تجربة لإقامة دولة متطرفة إسلامية، وهذا ما يخيف الأقليات".
وأكد أن "إسرائيل ليست بريئة، فهي تضع يدها دائما على الموضع الذي يثير الفتنة، لأنها مستفيدة من ذلك، فهي تريد أن تسيطر على الجنوب السوري إن لم يكن عسكريا فمن خلال منطقة منزوعة السلاح تحت نفوذها"، مشددا على "ضرورة إجراء تحقيق فوري في المجازر التي ارتكبت ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة لعقد اتفاق يضمن الأمن على غرار ما حصل في جرمانا، حيث يكون الشباب المنضوون تحت الفصائل المتفرقة هم في من يحافظون على أمن السويداء ولكن بإدارة الدولة مع تقديم الضمانات لنجاح الاتفاق".
وبيّن أبو المنى أن "العلاقة بين دروز فلسطين أو إسرائيل وبين دروز لبنان وسوريا أمر طبيعي ومطلوب"، مشددا على أن "اختراق الحدود والسعي إلى التطبيع مرفوض"، كاشفا عن "إغراءات إسرائيلية بالحماية وبالدعم المادي وإقامة البنى التحتية في القرى الدرزية، بهدف تحقيق مطامع إسرائيل، وليس تحقيق أحلام الموحَدين الدروز".
© Sputnik . Ziad Alaa El-Dinشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
وأردف: "مع كل ضربة إسرائيلية في سوريا، أشعر أن هناك ضربة للهوية، وهذا ما لا نريده أبدا، ولا يريده أبناء جبل العرب"، مؤكدا أن "المطلوب هو حماية الدروز، وحماية البدو السنّة".
وفي ما يتعلق بتسليم السلاح، قال أبو المنى: "هناك حديث عن المصير في حال تم تسليم السلاح، فالسلاح الفردي الذي يدافع به الإنسان عن منزله وعن عرضه وبيته وكرامته لا يمكن أن يُسلم بهذه السهولة، بينما السلاح الثقيل والقصف والقصف المضاد هذا أمر يجب أن يلغى، لذلك يجب أن يكون هناك مشروع واضح وخطة ورزنامة زمنية لنزعه".
© Sputnik . Ziad Alaa El-Dinشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
وإذ أشار ضيف "سبوتنيك" إلى "نداءات عالمية اليوم لوقف حمّام الدم"، لفت إلى "هجوم على السويداء من العشائر العربية وهذا أمر يجب أن يُستدرك من مجلس الأمن والدول العربية ومن الدولة السورية"، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء سوريا بعقيدة استبدادية فئوية إن كانت دينية أو حزبية وتحت المظلة الغربية، لذلك على الشعب السوري أن يتحمل المسؤولية".
وتساءل: "لماذا لم يطلق النفير لمهاجمة إسرائيل لما فعلته في غزة منذ أكثر من سنة؟"، مضيفا: "الدولة السورية كلها تحت الاختبار، وموضوع السويداء ربما يكون اختبار إسرائيلي لمعرفة كيف يمكن أن تنفذ مخططها".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
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وشدد أبو المنى على أن "الدروز، بوصفهم أقلية، يجب أن يكونوا شركاء فعليين في السلطة"، وأردف: "علينا النظر إلى المستقبل، رغم أن ما حصل وصمة عار في تاريخ سوريا، لكن يجب معالجة الأمور بالحوار وبرعاية عربية".

أما عن وحدة البيت الدرزي، علّق أبو المنى: " نعتز بوحدتنا وبقوتنا وبتماسكنا، ونحذر من أن تضرب هذه الوحدة بمخططات من الخارج".

وردا على سؤال حول تأثير ما يحصل في سوريا على لبنان، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، أن "من داس العلم الدرزي في طرابلس لا يعبر عن المدينة وأهلها وحضارتها وثقافتها".
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