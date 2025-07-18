https://sarabic.ae/20250718/شيخ-عقل-طائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-إسرائيل-تريد-وضع--الجنوب-السوري-تحت-نفوذها--1102804398.html

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان: إسرائيل تريد وضع الجنوب السوري تحت نفوذها

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان: إسرائيل تريد وضع الجنوب السوري تحت نفوذها

سبوتنيك عربي

علَق شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، سامي أبو المنى، على الأحداث التي تشهدها مدينة السويداء جنوبي سوريا، وتداعياتها، وكيفية معالجتها، مؤكدا أنه "ثمة... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T16:12+0000

2025-07-18T16:12+0000

2025-07-18T16:12+0000

لبنان

الدروز

أخبار سوريا اليوم

السويداء

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102803905_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_2bb8076af231523d674449122fa6219f.jpg

وأضاف أبو المنى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل لها مخططاتها وأطماعها ومصالحها. ربما تهدأ لفترة ولكنها ستعود إلى تحقيق أحلامها التوسعية، لذلك علينا أن نكون ثابتين على مواقفنا"، محمّلا "الحكومة السورية الانتقالية، والدول العربية، مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في السويداء".وبحسب أبو المنى، "قلة الإدارة والتجربة الحديثة ربما لم تنجح في استيعاب كل الناس، إضافة إلى التدخلات الإسرائيلية التي أسهمت في إرباكها"، معتبرا أن "ضبط المتطرفين المتسللين تحت عباءة الدولة هي من مسؤولية الدولة السورية"، لافتا إلى أن "الدعم لا يكون فقط بالمال والاستثمار، بل باحتضان هذه التجربة الجديدة في سوريا لضمان نجاحها"، متسائلا مجددا إن "كانت التجربة لإقامة دولة عصرية أم تجربة لإقامة دولة متطرفة إسلامية، وهذا ما يخيف الأقليات".وبيّن أبو المنى أن "العلاقة بين دروز فلسطين أو إسرائيل وبين دروز لبنان وسوريا أمر طبيعي ومطلوب"، مشددا على أن "اختراق الحدود والسعي إلى التطبيع مرفوض"، كاشفا عن "إغراءات إسرائيلية بالحماية وبالدعم المادي وإقامة البنى التحتية في القرى الدرزية، بهدف تحقيق مطامع إسرائيل، وليس تحقيق أحلام الموحَدين الدروز".وأردف: "مع كل ضربة إسرائيلية في سوريا، أشعر أن هناك ضربة للهوية، وهذا ما لا نريده أبدا، ولا يريده أبناء جبل العرب"، مؤكدا أن "المطلوب هو حماية الدروز، وحماية البدو السنّة".وإذ أشار ضيف "سبوتنيك" إلى "نداءات عالمية اليوم لوقف حمّام الدم"، لفت إلى "هجوم على السويداء من العشائر العربية وهذا أمر يجب أن يُستدرك من مجلس الأمن والدول العربية ومن الدولة السورية"، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء سوريا بعقيدة استبدادية فئوية إن كانت دينية أو حزبية وتحت المظلة الغربية، لذلك على الشعب السوري أن يتحمل المسؤولية".وشدد أبو المنى على أن "الدروز، بوصفهم أقلية، يجب أن يكونوا شركاء فعليين في السلطة"، وأردف: "علينا النظر إلى المستقبل، رغم أن ما حصل وصمة عار في تاريخ سوريا، لكن يجب معالجة الأمور بالحوار وبرعاية عربية".وردا على سؤال حول تأثير ما يحصل في سوريا على لبنان، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، أن "من داس العلم الدرزي في طرابلس لا يعبر عن المدينة وأهلها وحضارتها وثقافتها".

https://sarabic.ae/20250718/الجيش-اللبناني-نواجه-ظروفا-استثنائية-ولن-نسمح-بإخلال-الأمن-1102802642.html

https://sarabic.ae/20250718/العشائر-تعلن-النفير-العام-تصعيد-خطير-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1102781371.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, الدروز, أخبار سوريا اليوم, السويداء, تقارير سبوتنيك, حصري