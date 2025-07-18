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الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار الوضع في سوريا سريعا
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قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
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أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
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المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا
المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا
سبوتنيك عربي
جدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، دعوته إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية ضد سوريا بشكل فوري. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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وشدد بيدرسون في منصة "إكس"، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، وتجنب الأعمال الانتقامية، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تُمنح لانتقال سياسي موثوق وشامل ومنظم.وأوضح أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، دعا خلاله إلى ضبط النفس وحماية جميع مكونات الشعب السوري.وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250718/أمريكا-تدعو-رعاياها-لمغادرة-سوريا-فورا-وتحذر-من-السفر-إليها-1102800161.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا

15:14 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
 المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
جدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، دعوته إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية ضد سوريا بشكل فوري.
وشدد بيدرسون في منصة "إكس"، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، وتجنب الأعمال الانتقامية، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تُمنح لانتقال سياسي موثوق وشامل ومنظم.
وأوضح أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، دعا خلاله إلى ضبط النفس وحماية جميع مكونات الشعب السوري.
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فورا وتحذر من السفر إليها
13:22 GMT
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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