المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا
© AP Photo / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
© AP Photo / Omar Sanadiki
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جدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، دعوته إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية ضد سوريا بشكل فوري.
وشدد بيدرسون في منصة "إكس"، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، وتجنب الأعمال الانتقامية، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تُمنح لانتقال سياسي موثوق وشامل ومنظم.
.@GeirOPedersen 2/2 Stability and civil peace must prevail. Reprisals must be avoided. Israel’s provocative violations must stop now. Credible, orderly and inclusive political transition in Syria must be the priority.— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) July 18, 2025
وأوضح أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، دعا خلاله إلى ضبط النفس وحماية جميع مكونات الشعب السوري.
.@GeirOPedersen 1/2 Spoke with interim FM Shibani last night. Grave concerns over continued violence and targeting of civilians. Urged restraint, protection of all communities, and accountability.— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) July 18, 2025
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.